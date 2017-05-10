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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Нефтезаводы в Самарской области могут продать

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Продолжили 

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Нефтяные котировки начала недели открывают путь дальнейшему падению рубля

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Мировые цены на нефть снова растут

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Банк России установил официальные курсы на выходные и праздники

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ЦБ не будет давить на рубль

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Рубль падает

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22 января 2016, 05:55
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