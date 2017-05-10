По курсу Центробанка на 11 мая, доллар подешевел на 46 копеек - до 58 рублей 8 копеек. Евро упал на 98 копеек – до 63 рублей 26 копеек. По оценке аналитиков, поддержала отечественную валюту крепнущая нефть. На новостях о намерениях Саудовской Аравии сократить добычу она достигла уровня 49 долларов за баррель. При этом, как отмечают аналитики, курс рубля в мае может колебаться вслед за нефтяными котировками и будет нацелен на ослабление. Ключевым фактором, влияющим на стоимость сырья и российской валюты в ближайшие три недели, станет ожидание итогов встречи стран ОПЕК, где решится будет ли продлен договор об ограничении добычи нефти.
|
Сызрань залили нефтью
В Сызрани расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Отработанными нефтепродуктами залили участок земли по улице Заводской. Там обнаружили установку для перегонки нефти.
«Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты …
|
5 мая 2017, 02:25
|
Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют
Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
|
5 мая 2017, 11:15
|
Экономический прогноз: агентство Standard & Poor’s «повысило» Самарскую область
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз кредитного рейтинга Самарский области с «Негативного» на «Стабильный». Это означает умеренную устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе.
Также «Стабильный» рейтинг показывает, что в ближайший год регион будет продолжать …
|
17 апреля 2017, 05:03
|
В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель
|
13 апреля 2017, 01:34
|
Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики
Аналитический центр, работающий при правительстве РФ, проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
|
7 апреля 2017, 01:45
|
В губернии проходят Дни Швеции
Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
|
23 марта 2017, 05:59
|
Россиянам разрешат получать заработную плату в иностранной валюте
|
22 февраля 2017, 01:07
|
Нефтезаводы в Самарской области могут продать
«Роснефть» изучает возможность продажи Сызранского, Куйбышевского, Новокуйбышевского и Саратовского нефтеперерабатывающих заводов, пишут «Ведомости». По данным источников издания, падение маржи из-за так называемого налогового маневра и дешевой нефти вынуждает руководство госкомпании откладывать не только модернизацию НПЗ, но и может подтолкнуть …
|
13 февраля 2017, 03:45
|
Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями
Российский Сбербанк и турецкий Denizbank собираются запустить систему рублевой оплаты в туристической сфере и сельском хозяйстве. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на гендиректора Denizbank Хакана Атеша.
|
30 января 2017, 09:26
|
Минфин и ЦБ в феврале начнут покупку валюты по бюджетному правилу
|
26 января 2017, 12:00
|
Курс российской валюты после продолжительных новогодних праздников серьезно укрепился
|
9 января 2017, 03:18
|
Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами
В новый рейтинг от Forbes вошли 12 отраслей экономики России, в которых, по мнению составителя, самые большие зарплаты. В тройке лидеров оказались нефтегазовый кластер, тяжелая промышленность и телекоммуникационные компании. При этом речь идет только об оплате труда первых руководителей.
|
28 ноября 2016, 05:07
|
Оптовые цены на бензин в последнюю неделю октября выросли
|
2 ноября 2016, 06:06
|
Нефтяные котировки начала недели открывают путь дальнейшему падению рубля
В понедельник стоимость барреля черного золота североморской марки Брент оказалась ниже психологической отметки 50 долларов. Цены на углеводородное сырье снизились после того, как не входящие в объединение стран-экспортеров нефти участники рынка воздержались от ограничения добычи. По мнению аналитиков, на динамику …
|
31 октября 2016, 05:23
|
Мировые цены на нефть снова растут
|
1 июня 2016, 08:14
|
Почти на три рубля вырос официальный курс евро после выходных
|
4 мая 2016, 06:01
|
Банк России установил официальные курсы на выходные и праздники
|
29 апреля 2016, 04:00
|
ЦБ не будет давить на рубль
Центробанк не собирается влиять на курс рубля с целью его девальвации. С соответствующим официальным сообщением выступила пресс-служба регулятора. Накануне ряд СМИ опубликовали информацию о том, что ЦБ и кабмин якобы собираются решить проблему дефицита бюджета за счет дальнейшего ослабления национальной …
|
11 февраля 2016, 03:50
|
Рубль падает
|
2 февраля 2016, 02:24
|
Валютные торги на Московской бирже открылись в пятницу резким укреплением рубля
|
22 января 2016, 05:55