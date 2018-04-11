Как пишут СМИ, принятие в США законопроекта о новых санкциях в отношении Российской Федерации может привести к ослаблению рубля.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко сообщил "Российской газете”, что на данный момент делать точный прогноз …