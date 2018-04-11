На валютном рынке и в обменниках третий день подряд ажиотаж. Рубль стремительно падает. Евро уже продается за 80 рублей, а доллар по 65. Такой высокий курс был только в 2016-году.
Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной техники начнут переписывать ценники в сторону увеличения, об этом с самарскими экспертами сегодня поговорили журналисты «ТЕРРЫ». Подробности в вечерних выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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