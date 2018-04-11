3
16
33
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.        888       888   .d8888b.   888       888  888b    888           
 d88P  Y88b       888       888  d88P  Y88b  888   o   888  8888b   888           
 888    888       888       888  888         888  d8b  888  88888b  888           
 888          .d88888   .d88888  888d888b.   888 d888b 888  888Y88b 888   .d8888b 
 888         d88" 888  d88" 888  888P "Y88b  888d88888b888  888 Y88b888  d88P"    
 888    888  888  888  888  888  888    888  88888P Y88888  888  Y88888  888      
 Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b 888  Y88b  d88P  8888P   Y8888  888   Y8888  Y88b.    
  "Y8888P"    "Y88888   "Y88888   "Y8888P"   888P     Y888  888    Y888   "Y8888P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?

Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?

Пока основное население страны отдыхало, на финансовых биржах кипела работа. За последние 6 дней рубль умеренно укрепился к основным валютам. Наиболее ликвидная пара доллар - рубль снизилась на 1%, до отметки 57 рублей за доллар. Давление на рубль, связанное с 

10 января 2018, 02:36
Поднимется ли курс евро из-за подписания новых антироссийских санкций?

Поднимется ли курс евро из-за подписания новых антироссийских санкций?

Как пишут СМИ, принятие в США законопроекта о новых санкциях в отношении Российской Федерации может привести к ослаблению рубля.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко сообщил "Российской газете”, что на данный момент делать  точный прогноз 

25 июля 2017, 11:13
Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, вырос сразу на 1 рубль 42 копейки и достиг психологической отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с февраля текущего года. Курс евро вырос на 1 рубль 48 копеек и составил 66 

21 июня 2017, 05:43
Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

По курсу Центробанка на 11 мая, доллар подешевел на 46 копеек - до 58 рублей 8 копеек. Евро упал на 98 копеек – до 63 рублей 26 копеек. По оценке аналитиков, поддержала отечественную валюту крепнущая нефть. На новостях о намерениях 

10 мая 2017, 06:35
Цены на нефть достигли минимума с ноября 2016 года

Цены на нефть достигли минимума с ноября 2016 года

В пятницу утром на мировых площадках цены на нефть достигли минимумов с ноября 2016 года. Баррель сорта Брент упал до 47 долларов за баррель, а WTI - ниже 45 долларов.
По оценке экспертов, падению стоимости нефти способствуют ожидания увеличения добычи 

5 мая 2017, 05:33
Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Стоимость туров в Египет для туристов из России после возвращения регулярных авиарейсов может упасть в рублях по сравнению с 2015 годом, как минимум, на 30%. Так информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя египетского Управления по развитию туризма 

13 марта 2017, 05:19
Курс российской валюты после продолжительных новогодних праздников серьезно укрепился

Курс российской валюты после продолжительных новогодних праздников серьезно укрепился

Доллар США, по данным ЦБ РФ, впервые за полтора года упал ниже психологической отметки в 60 рублей. Евро тоже просел. Традиционно на Московской бирже валютные торги проходили и в январские праздники. Поскольку российские игроки в эти дни обычно неактивны, спрос 

9 января 2017, 03:18
Впервые за 8 лет участники Организации стран-экспортеров нефти договорились о сокращении добычи

Впервые за 8 лет участники Организации стран-экспортеров нефти договорились о сокращении добычи

Предположительно, основную часть снижения возьмет на себя Саудовская Аравия. Окончательно регламент извлечения черного золота определят в конце ноября на официальной встрече ОПЕК. Скорее всего, квоты не станут вводиться для Ирана, Ливии и Нигерии. Как отмечают аналитики, действующие нормативы соблюдаются странами 

29 сентября 2016, 03:39
Официальный курс евро к рублю снизился на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю снизился на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на вторник, снизился на 72 копейки и достиг уровня 73 рубля 65 копеек. 

Доллар подешевел на 1 рубль 10 копеек и стоит теперь 65 рублей 95 копеек. Барель черного золота сейчас 
1 августа 2016, 06:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх