В пятницу утром на мировых площадках цены на нефть достигли минимумов с ноября 2016 года. Баррель сорта Брент упал до 47 долларов за баррель, а WTI - ниже 45 долларов.
По оценке экспертов, падению стоимости нефти способствуют ожидания увеличения добычи в Ливии, а также сохраняющиеся сигналы роста производства нефти в США.
Между тем, с начала года, несмотря на действующие соглашения стран ОПЕК ограничить выпуск углеводородного сырья, черное золото подешевело на 15%. Аналитики считают, что тенденция на падение нефтяных доходов российского бюджета - а он почти на 50% наполняется за их счет - будет продолжаться.
На этом фоне рубль перед выходными ослаб. Доллар подорожал на 97 копеек и будет стоить в течение ближайших пяти дней 58 рублей 54 копейки. Евро укрепился сразу на полтора рубля до 64 рублей 24 копеек.
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Предположительно, основную часть снижения возьмет на себя Саудовская Аравия. Окончательно регламент извлечения черного золота определят в конце ноября на официальной встрече ОПЕК. Скорее всего, квоты не станут вводиться для Ирана, Ливии и Нигерии. Как отмечают аналитики, действующие нормативы соблюдаются странами …
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