Туры в Египет могут подешеветь на 30% Стоимость туров в Египет для туристов из России после возвращения регулярных авиарейсов может упасть в рублях по сравнению с 2015 годом, как минимум, на 30%. Так информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя египетского Управления по развитию туризма …