Стоимость туров в Египет для туристов из России после возвращения регулярных авиарейсов может упасть в рублях по сравнению с 2015 годом, как минимум, на 30%. Так информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя египетского Управления по развитию туризма Хишама эль-Демери.
Как пояснил чиновник, на период прекращения авиасообщения между РФ и Египтом один египетский фунт стоил порядка 6,2 руб.. Впоследствии девальвация фунта вызвала падение его курса к рублю до 3,4 руб./фунт.
Подобное изменение курсов при фиксации египетских цен на туры в долларах на уровне 2015 года приведет к снижению рублевых цен минимум на 30%, рассуждают представители египетского турбизнеса. Не исключено, что в итоге поездки в Египет окажутся привлекательными с точки зрения цены даже при включении в состав турпакетов перелетов на более дорогих (по сравнению с чартерами) регулярных рейсах. Так ли все будет на самом деле – покажет время.
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