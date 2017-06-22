В усыпальнице знатной древнеегипетской женщины археологи нашли протез, который можно считать самым древним на Земле. Артефакт обнаружили в некрополе недалеко от Луксора в местечке Шех Адб-эль-Курна. Там в руки исследователей периодически попадаются останки людей, порядка 3500-3300 лет назад живших в окрестностях столицы Древнего Египта.
В этой гробнице была мумия женщины. Судя по всему, она была погребена около 3000 лет назад. К ноге мумии был прикреплен протез. Он соответствовал форме нижней конечности девушки, у которой не было большого пальца и примерно половины правой ступни.
Древнее изделие крепилось к стопе с помощью системы ремешков. В итоге девушка получала возможность ходить и стоять. Как отметили исследователи, наличие протеза свидетельствует о высоком статусе женщины, ведь эта вещь была уникальной по тем временам и наверняка была довольно дорогой.
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