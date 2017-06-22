Ученые вывели формулу расчета необходимого для человека объема воды Американские исследователи из Миннесоты рассказали, как именно можно узнать, сколько воды нужно выпивать человеку в день. По словам специалистов, нередко у людей появляются проблемы со здоровьем вследствие недостаточного количества жидкости.

В среднем представителям сильного пола следует за сутки употреблять 13 …