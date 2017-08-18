Сотрудники американского космического ведомства раскрыли тайну «улиток-гигантов» на Плутоне. Таким образом поставлена точка в дискуссиях на тему, есть ли на далекой планете живые существа.
Некоторое время назад зарубежные СМИ обнародовали снимки некоего существа, которое по мере движения оставляло за собой след в виде полосы. И вот теперь специалисты развеяли надежды многих людей на то, что след оставили настоящие улитки. Как оказалось, «ракушконосцы» являются обыкновенными ледяными обломками, покрытыми грязью.
Объяснение весьма простое. Осколки льда под влиянием давления покидали берега азотного океана и на поверхности планеты вели себя как вещества в жидком агрегатном состоянии. Лед на планете тает неравномерно, в итоге на грунте остаются следы, принимаемые наблюдателями за траекторию движения улиток-гигантов.
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