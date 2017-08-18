Зомби у экрана: Ученые установили, как сериалы меняют психику Бельгийские ученые задумали установить, как именно просмотр большого количества серий за один присест влияет на здоровье и психическое состояние людей. В исследовании были задействованы около 400 студентов.

Добровольцы рассказали экспертам о том, как часто они смотрят сериалы, имеют ли проблемы …