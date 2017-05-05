В Египте ученые обнаружили уникальный объект периода Среднего царства – погребальный сад. Это первая подобная археологическая находка в регионе.
Такие сады имели большое символическое значение в процессе обрядов погребения для древних правителей. Объект представляет собой площадку, разделенную на небольшие квадраты.
Общая площадь обнаруженного сада невелика – всего несколько квадратных метров. Четыре тысячелетия назад на этом месте росли деревья, цветы и кустарники, с которым связывали различные нюансы обрядов. Открытие было сделано в некрополе Драа Абу Нага на западном берегу Нила.
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