В египетском храме Карнак ученые нашли древние фрески с изображениями, которые могут быть приняты за НЛО. По словам экспертов, они обнаружили схему звездного неба с загадочными объектами.

Фреска выполнена на потолке гробницы. На ней различимы известные в настоящее время созвездия. …