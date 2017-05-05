10
43
38
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                8888888b.        888  8888888b.   88888888888  8888888b.    .d8888b.  
                888   Y88b       888  888   Y88b      888      888   Y88b  d88P  Y88b 
                888    888       888  888    888      888      888    888  888    888 
 888  888  888  888   d88P   .d88888  888   d88P      888      888   d88P  Y88b. d888 
 888  888  888  8888888P"   d88" 888  8888888P"       888      8888888P"    "Y888P888 
 888  888  888  888 T88b    888  888  888 T88b        888      888 T88b           888 
 Y88b 888 d88P  888  T88b   Y88b 888  888  T88b       888      888  T88b   Y88b  d88P 
  "Y8888888P"   888   T88b   "Y88888  888   T88b      888      888   T88b   "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира

Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира

Представители интернационального проекта по созданию крупнейшего на планете лазера на свободных электронах XFEL рассказали о первом успешном испытании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Немецкий синхротронный центр DESY.
Первые пучки рентгеновских волн, полученные при помощи самого продвинутого и 

5 мая 2017, 09:52
Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Ученые Российской академии наук работают над выращиванием искусственного носа из мицелия грибов. Именно данное вещество может реагировать на даже самые небольшие примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.
По словам исследователей, изобретенный ими «грибной» сенсор станет идеально определять превышение допустимых 

5 мая 2017, 09:44
Проверка слуха: российские математики установили, как работает «сарафанное радио»

Проверка слуха: российские математики установили, как работает «сарафанное радио»

Специалисты из России определили принципы действия так называемого сарафанного радио. Детали соответствующего исследования появились на одном из научных порталов.
Ученые из Санкт-Петербурга создали программу, которая позволяет прогнозировать "вирусность" определенной информации, распространяющейся по соцсетям и среди мобильных операторов. Разработанная компьютерная модель 

4 мая 2017, 05:19
Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»

Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»

Ученые выявили в человеческом организме набор генов, мутация которых влечет такое расстройство нервной системы, как синдром Туретта. Особые гены заставляют больных непроизвольно материться, а также спонтанно совершать однообразные движения, рассказывается на страницах издания Neuron.
По словам специалиста Университета Калифорнии в 

4 мая 2017, 03:49
В Крыму археологи наткнулись на склеп времен Александра Македонского

В Крыму археологи наткнулись на склеп времен Александра Македонского

Российские ученые нашли в Крыму древнегреческий склеп, сооруженный в эпоху Александра Македонского. Открытие было сделано при раскопках кургана.
Артефакты собираются перенести в Керченский музей-заповедник. В РАН поясняют: курган появился во второй половине 4-го столетия до нашей эры во времена Боспорского 

28 апреля 2017, 01:29
В США откопали уникального мастодонта

В США откопали уникального мастодонта

Археологи из Соединенных Штатов и Австралии обнаружили следы деятельности древнейших американцев. В Северной Америке ученые откопали кости крупного млекопитающего мастодонта, обработанные орудиями человека.
Исследования велись в штате Калифорния. На костях доисторического животного были повреждения, появившиеся явно не природным путём. Останки 

27 апреля 2017, 03:43
Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

Английские специалисты из Эдинбургского университета обнаружили каменные столбы с вырезанными на них рисунками. Эксперты сделали вывод, что они символизируют мировую катастрофу, сообщает портал Phys.org.
Артефакты нашли в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, который находится на юге Турции. Установлен их возраст – порядка 

25 апреля 2017, 01:36
В Сибири обнаружили останки таинственного млекопитающего байдабатыра

В Сибири обнаружили останки таинственного млекопитающего байдабатыра

Представители Санкт-Петербургского и Томского университетов нашли окаменелые останки неизвестного официальной науке млекопитающего. Открытие сделали в процессе экспедиции у реки Кемчуг.
Как рассказывается на страницах издания Journal of Vertebrate Paleontology, ученые решили дать загадочному виду наименование "байдабатыр". От слов "байдарка", на 

24 апреля 2017, 05:38
В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

В египетском храме Карнак ученые нашли древние фрески с изображениями, которые могут быть приняты за НЛО. По словам экспертов, они обнаружили схему звездного неба с загадочными объектами.
Фреска выполнена на потолке гробницы. На ней различимы известные в настоящее время созвездия. 

19 апреля 2017, 09:54
Под Каиром найдены руины неизвестной древнеегипетской пирамиды

Под Каиром найдены руины неизвестной древнеегипетской пирамиды

В Египте ученые сделали крупное открытие. Археологи обнаружили близ Каира следы постройки неизвестной древней пирамиды.
Возраст артефакта – порядка 3000 лет. Пирамида сохранилась фрагментарно. Скорее всего, сооружение появилось в период правления XIII династии фараонов. Она располагалась к югу от известной 

3 апреля 2017, 05:07
Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Стоимость туров в Египет для туристов из России после возвращения регулярных авиарейсов может упасть в рублях по сравнению с 2015 годом, как минимум, на 30%. Так информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя египетского Управления по развитию туризма 

13 марта 2017, 05:19
Астронавт ESA показал, как из космоса выглядят египетские пирамиды

Астронавт ESA показал, как из космоса выглядят египетские пирамиды

В Интернете появились уникальные снимки египетских пирамид. Они были сделаны из космоса астронавтом ESA.
Фотографии опубликовал астронавт Том Песке. Он приступил к работе на Международной космической станции в ноябре прошлого года.
Впрочем, Песке не уверен, что запечатленные сверхмощной аппаратурой сооружения, 

6 марта 2017, 09:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна