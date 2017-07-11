Любители кофе живут дольше. Так утверждают американские ученые из Университета Южной Калифорнии после масштабного исследования.
В процессе своей работы эксперты проанализировали данные медицинских карт пациентов, которые употребляли бодрящий напиток регулярно. В общей сложности были изучены истории 180 тысяч человек. Как оказалось, любители кофе имели более высокую продолжительность жизни.
Согласно статистике этих исследований, одна чашка кофе в день увеличивает срок жизни на 12%. Две-три чашки якобы помогают уменьшить вероятность раннего ухода из жизни на 18%. Причем неважно, имеет напиток кофеин или нет. Также неважно было, к какой народности принадлежит тот или иной пациент, отметили в университете. Впрочем, у авторов этого исследования сразу появилась масса оппонентов.
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