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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе

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В Англии показали автобус, работающий на кофе

В Англии показали автобус, работающий на кофе

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Четыре секрета долголетия: названы основные факторы высокой продолжительности жизни

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Дольше века: Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

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В процессе своей работы эксперты анализировали сведения о смертности по 40 странам, где ведется такая статистика. Как оказалось, после 100 лет организм резко 

29 мая 2017, 09:11
Ученые нашли три основных фактора долголетия

Ученые нашли три основных фактора долголетия

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Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

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31 марта 2017, 03:43
Ученые установили, как кофе влияет на размер женской груди

Ученые установили, как кофе влияет на размер женской груди

Шведские ученые из университета Лунда установили зависимость между количеством выпиваемого женщинами кофе и размером их груди. В исследованиях приняли участие 300 любительниц бодрящего напитка.
Как выяснилось, дамы, выпивающие больше 2 чашек кофе в день, теряли 17% от объема своей груди. 

20 марта 2017, 12:01
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