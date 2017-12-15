Кругом еда: В Италии появится самый большой в мире парк развлечений для гурманов Fico, или Fabbrica Italiana Contadina, что переводится как «итальянская крестьянская фабрика», по предварительным оценкам, окажется самым большим на планете тематическим парком, посвященным еде. Он начнет свою работу меньше, чем через месяц.

Открытие запланировано на 15 ноября. Парк построен близ Болоньи. …