Ученые из Италии выяснили, что отдельные специфические особенности психики людей могут оказывать непосредственное влияние на долголетие. Исследование проводилось в южных регионах страны, где средняя продолжительность жизни у женщин - 92 года, а у представителей сильного пола— 85. Это примерно на 10 лет превышает показатели других областей государства.
Как выяснилось, секрет долгой жизни заключается не в выдающихся физических данных, а в специфике психики. Ученые установили, что практически каждому долгожителю в Италии свойственны упорство, привязанность к своей земле и к близким родственникам, твердая вера и оптимистичное отношение ко всему происходящему.
Как информирует издание International Psychogeriatrics, ценность данного исследования состоит в том, что фактически впервые к анализу продолжительности жизни подошли не с медицинской либо генетической позиции, а со стороны психологических аспектов.
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