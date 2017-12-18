Немецкие специалисты осуществили любопытное исследование. Ученые проанализировали влияние нецензурной брани на возможность людей переносить болевые ощущения.
В Германии провели ряд опытов и обосновали позитивное влияние мата. В двух группах добровольцев, каждая из которых насчитывала по 100 человек, испытуемые синхронно помещали обе руки по локоть в очень холодную воду. Одной группе не разрешали при этом материться, а в другой могли говорить что угодно.
В итоге выяснилось, что представители второй категории примерно вдвое дольше терпели ледяную воду. А вот тем, кто был вынужден контролировать эмоции, пришлось гораздо сложнее. По словам экспертов, такой способ психологической разгрузки работает с любыми другими негативными ощущениями. Нецензурная брань помогает дольше терпеть боль, резюмируют ученые.
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