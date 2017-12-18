Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте Популярный артист 50 Cent был отправлен за решетку на острове Сент-Китс за использование мата на сцене. Организаторы концерта попросили 50 Cent отказаться от нецензурной брани во время шоу, но в период исполнения "P.I.M.P.", одной из своих главных песен, артист всё-таки …