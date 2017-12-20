Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.

К своим выводам специалисты пришли после исследований с участием свыше 1,1 …