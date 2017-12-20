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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

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Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесла группа членов Совфеда. Как говорят авторы предполагаемого 

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27 июня 2017, 08:03
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Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга

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По словам ученых, прежде всего это бег, ходьба, танцы, плавание и теннис. Подобные 

23 мая 2017, 02:17
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Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

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По словам ученых, за двухнедельный перерыв в занятиях спортом могут появиться симптомы, заметно увеличивающие вероятность возникновения хронических недугов. В ходе исследований 

18 мая 2017, 05:06
Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
К своим выводам специалисты пришли после исследований с участием свыше 1,1 

19 апреля 2017, 05:24
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