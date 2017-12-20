Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
По словам ученых, физические нагрузки активируют α7 никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Эти нервные окончания, которые находятся в гиппокампе мозга, чувствительны к никотину.
Свои умозаключения специалисты сделали в процессе опытов с участием лабораторных грызунов. При этом они убеждены, что результаты верны и для людей. Эксперименты подтверждают эффективность упражнений, которые выполняются в период отказа от курения. В итоге, поясняют эксперты, снижается физическая зависимость и становятся не столь болезненными соответствующие симптомы, говорит один из авторов исследования Алексис Бейли.
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