Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
К своим выводам специалисты пришли после исследований с участием свыше 1,1 млн бегунов. Каждый из участников экспериментов за 5 лет пробежал на тренировках сотни километров. Причем оказалось: чем больше испытуемые бегали в компании единомышленников, тем выше у них были показатели.
Об этом исследовании подробно рассказывается в специализированном издании Nature Communications. Исследователи подчеркивают, что компания для регулярных тренировок гораздо важнее для мужчин, чем для женщин.
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