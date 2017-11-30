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Исследование: Женщины каменного века были сильнее сегодняшних олимпийских чемпионок

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Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

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Ученые узнали, что на землетрясения влияет деятельность людей

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Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

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Как поясняют ученые, 

29 ноября 2017, 09:04
В NASA показали, какие города затопят тающие ледники

В NASA показали, какие города затопят тающие ледники

Посредством метода компьютерного моделирования специалисты американского космического агентства NASA спрогнозировали, как именно расположение тающего ледника влияет на рост уровня воды в наиболее крупных портовых городах в разных уголках нашей планеты. Отчет об этом исследовании представляет специализированное издание Science Advances.
Эксперты 

21 ноября 2017, 10:16
Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

 В процессе исследований в Мексике археологи нашли в храме Кукулькан Чичен-Ицы тайный вход. Ученые надеются, что открытие прольет свет на некоторые религиозные особенности этой древней цивилизации.
Речь идет о загадочной системе туннелей внутри ступенчатой пирамиды. Посредством специального суперсовременного устройства там 

15 ноября 2017, 03:13
Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

По сообщениям зарубежных информагентств, в турецком озере Ван ученые нашли древнюю крепость периода Урарту. Развалины обнаружили на востоке страны на десятиметровой глубине.
Находке примерно 3 тысячи лет, считают специалисты. Судя по всему, ее возвели в эпоху древнего царства, располагавшегося на 

13 ноября 2017, 10:31
У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

Возле всемирно известной пирамиды Хеопса близ Каира специалисты обнаружили загадочные надписи на земле. Есть версия, согласно которой их в древние времена могли оставить представители иных цивилизаций.
Таинственные надписи были найдены прямо у подножья пирамиды, и, как утверждается, нечто аналогичное нашли 

1 ноября 2017, 12:23
Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

В Великобритании рыба вида европейская солея буквально запрыгнула в горло поймавшему ее молодому человеку, когда тот ее на радостях  поцеловал. Застрявший в дыхательных путях представитель фауны спровоцировал остановку сердца у рыбака. Пострадавшему в этой невероятной истории  чудом удалось спасти жизнь 

16 октября 2017, 05:08
Не разлить водой: Японец 30 лет дружит с хищной рыбой, чья голова похожа на человеческую

Не разлить водой: Японец 30 лет дружит с хищной рыбой, чья голова похожа на человеческую

Как рассказали мировые СМИ, 79-летний житель японской столицы Хироюки Аракава около тридцати лет дружит с обитающей в подводном храме гигантской хищной рыбой по имени Йорико. У этой представительницы фауны из семейства губановых огромная голова, очень напоминающая человеческую.
На протяжении долгих 

9 октября 2017, 03:20
Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

На северо-востоке Мексики местные жители наблюдали редкое природное явление. Вместе с дождем с неба падали небольшие рыбки, рассказывает The Washington Post.
По свидетельству очевидцев, «рыбный дождь» был в районе Ломас-де-Росалес. Отмечается, что такое возможно при расположении туч над водоемами с 

28 сентября 2017, 10:08
Больше тонны: На Курилах поймали гигантскую рыбу-луну

Больше тонны: На Курилах поймали гигантскую рыбу-луну

Гигантскую и крайне редкую рыбу-луну, добытую на Курилах, пустили на корм медведям. Как рассказывают отечественные СМИ, рыба, являющаяся деликатесом для японцев и корейцев, весила свыше 1100 килограммов и попалась в сети у острова Ирутруп.
"Луну" поймали еще 9 сентября, однако 

15 сентября 2017, 03:34
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Исчезнут навсегда: Ученые назвали места, которые полностью пропадут с лица Земли

В процессе недавних исследований международная группа ученых составила прогноз исчезновения некоторых регионов мира. При этом утверждается, что катастрофа случится гораздо раньше, чем считалось до недавнего времени.
В частности, уже в этом веке с карты могут пропасть Венеция и Мальдивы. Кстати, 

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Ученые рассказали о катастрофе, ожидающей мировой океан

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Тысячи лет назад многие водные обитатели и сухопутные животные вымерли: климат тогда резко изменился, а представители фауны не успели 

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Какие города и страны уйдут под воду первыми при повышении уровня моря

Какие города и страны уйдут под воду первыми при повышении уровня моря

Специалисты из Соединенных Штатов провели исследования, посвященные проблеме повышения уровня Мирового океана. По итогам этой работы они высказали предположение, какие именно города Земли первыми окажутся под водой.
Дан был прогноз развития событий к 2050 году. К этому времени уровень мирового 

19 мая 2017, 05:21
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