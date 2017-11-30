В процессе изыскательских работ в Марианской впадине исследователи нашли самую глубоководную рыбу в мире. Она получила наименование Pseudoliparis swirei и живет на глубинах до восьми километров.
В настоящее время ученым трудно объяснить, как именно эти представители фауны могут существовать под гигантским давлением воды. Эта разновидность по большей части может встретиться в западной части Тихого океана.
Открытие принадлежит японским специалистам. Как они признаются, перед экспедицией в район самого глубокого места на планете они не особо надеялись встретить таких существ, и увиденное оказалось полной неожиданностью.
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