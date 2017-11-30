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Генетики установили связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни

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Изучая схему вероятной передачи интеллекта «по наследству», эксперты выяснили, 

30 ноября 2017, 09:27
Ученые узнали, что на землетрясения влияет деятельность людей

Ученые узнали, что на землетрясения влияет деятельность людей

В ряде регионов США землетрясения в последнее время участились. Заокеанские ученые связывают это, в частности, с человеческой деятельностью. Главным образом эксперты указывают на нефтяную и горно-перерабатывающую промышленность, а также такой фактор, как скопление сточных вод. Итоги научной работы опубликованы западными 

29 ноября 2017, 04:13
Психологи нашли связь между температурой воздуха и характером человека

Психологи нашли связь между температурой воздуха и характером человека

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28 ноября 2017, 03:15
Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой

Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой

Специалисты из Великобритании утверждают, что приготовление еды убережет людей от глобального потепления. Как полагают исследователи, способ обработки продуктов в конечном счете оказывает влияние на климат.
Результаты работы появились в издании Nature Communications. По словам ученых, воздух в городах состоит на 

28 ноября 2017, 12:07
Ученые: Незамужние женщины более счастливы, чем одинокие мужчины

Ученые: Незамужние женщины более счастливы, чем одинокие мужчины

Незамужних представительниц прекрасного пола больше устраивает их статус, чем одиноких мужчин. В большей степени это относится к дамам старше 45 лет, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на недавнее исследование агентства Mintel.
По словам  специалистов, если среди неженатых мужчин только 49% 

13 ноября 2017, 09:25
Математическая модель: Ученые назвали идеальные параметры и форму женского лица

Математическая модель: Ученые назвали идеальные параметры и форму женского лица

Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавнего исследования сделали вывод, что сердцевидная форма женского лица является идеальной. Как поясняют ученые, ее можно считать своеобразным эталоном для омолаживающей хирургии.
Исследование осуществили сотрудники Университета Филадельфии. По их словам, представительницы прекрасного пола с 

2 ноября 2017, 12:06
ВЭФ назвал сроки достижения равноправия мужчин и женщин

ВЭФ назвал сроки достижения равноправия мужчин и женщин

На преодоление гендерного неравенства потребуется около века, если проблемы в данной сфере станут решаться сегодняшними темпами. Этот прогноз прозвучал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам авторов доклада, продвижение к равенству между представителями двух полов сначала затормозилось, а в текущем 

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Детективы назвали основные признаки супружеской измены

Детективы назвали основные признаки супружеской измены

Представители частного австралийского детективного агентства, которое на протяжении долгого времени специализируется на выявлении супружеских измен, прежде всего представителей сильного пола, рассказали журналистам об основных признаках неверности.
По утверждению экспертов этой фирмы, такого мужчину можно определить по неожиданным изменениям в его 

31 октября 2017, 05:03
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