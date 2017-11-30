Изучая останки возрастом порядка 7 000 лет, археологи определили, что представительницы прекрасного пола в ту далекую эпоху были физически более развиты, чем современные олимпийские чемпионки. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на издание Science Advances.
При исследовании доисторических скелетов ученые выявили любопытные факты. Как они заявляют, женщины в каменном веке могли похвастаться очень хорошей мускулатурой конечностей, и нынешние дамы им сильно уступают в этом плане. Далекие предки современных женщин могли дать фору многим своим современникам-мужчинам. Одна из основных причин – постоянный физически труд, выполняемый представителями обоих полов с одинаковым усердием.
Сделать такие выводы исследователи смогли после изучения женских скелетов каменного века. На костях есть красноречивые отпечатки, говорящие об объеме мышечной либо жировой ткани. Как резюмируют ученые, древние женщины превосходили по силе рук даже олимпийских чемпионок по гребле.
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