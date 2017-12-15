Ученые сообщили о способе борьбы с пробками в больших городах. Результатами недавнего исследования поделились специалисты Массачусетского технологического института.
Как убеждены ученые, если автовладельцы будут соблюдать дистанцию применительно ко всем участникам движения, то в мегаполисах станет гораздо меньше пробок. Каждый человек за рулем должен думать об оптимальном расстоянии не только до впередиидущего транспорта, но и принимать во внимание особенности движения машин по соседним полосам и идущим сзади.
В итоге, продолжают ученые, не потребуются гигантские траты на возведение новых магистралей. Конечно, водитель не в состоянии контролировать ситуацию на 360 градусов. А значит, автомобили нужно будет оснастить специальными бортовыми компьютерами для мониторинга дорожной обстановки. Такое новшество встанет в конечном счете государству дешевле, чем сооружение новых дорог, делают вывод аналитики.
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