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Первый снег к наплыву клиентов - традиционная примета шиномонтажников. Сегодня в специализированные мастерские выстроились огромные очереди. Люди готовы ждать часами, чтобы обеспечить собственную безопасность на дорогах.
Эксперты рекомендуют переобувать свой автомобиль, когда среднесуточная температура воздуха составляет от 5 до 7 

23 октября 2017, 06:02
Гидрометцентр рассказал, какая зима ждет россиян в этом году

Гидрометцентр рассказал, какая зима ждет россиян в этом году

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19 октября 2017, 05:18
Прогноз: в выходные в Самаре ожидается ледяной дождь

Прогноз: в выходные в Самаре ожидается ледяной дождь

На различных погодных сервисах появился прогноз о ледяном дожде в предстоящие выходные. В частности о дожде со снегом сообщают «Яндекс. Погода» и AccuWeather. Столбики термометров поползут вниз к нулевой отметке.
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МЧС: в Самаре ожидается усиление ветра

В среду, 18 октября, МЧС разослало жителям Самарской области предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. С 19 часов в большинстве районов губернии ожидается небольшой дождь. Возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. По прогнозу Приволжского УГМС, температура воздуха ночью составит 

18 октября 2017, 03:11
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В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге

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13 октября 2017, 12:19
На самарских дорогах стало больше пробок

На самарских дорогах стало больше пробок

С началом учебного года в Самаре резко возросло число автомобилистов: люди вернулись из отпусков, детей начали возить в школы... Сегодня утром на дорогах фиксировали восьми- и десятибалльные пробки. Непростая ситуация на Московском шоссе, которое частично перекрыто в районе строительства кольцевой 

4 сентября 2017, 10:44
Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

На федеральной автомагистрали М-5, в районе Тольятти, произошло крупное ДТП. Как передает ГУ МВД России по Самарской области, водитель цементовоза во время движения нарушил правила перестроения и задел две машины. В результате аварии не пострадал. Однако инцидент принес немало проблем 
25 февраля 2017, 03:33
В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В воскресенье многочасовая метель привела к тому, что видимость на дорогах не превышала 10 метров. Выпало 13 миллиметров осадков - сообщает Приволжский Гидрометцентр. В результате слой снега увеличился на 12 сантиметров. Высота снежного покрова сейчас достигает 65 сантиметров, а например, 

6 февраля 2017, 12:41
Синоптики ожидают резкое похолодание в Самаре

Синоптики ожидают резкое похолодание в Самаре

В Самарской области ожидается резкое похолодание, прогнозируют синоптики.

В первой половине недели возможны снегопады и метели при повышенном температурном режиме. Однако затем в связи с притоком холодного воздуха из Арктики осадки прекратятся и придут морозы. Днем во вторник, 24 января, ожидается 

23 января 2017, 05:02
В блогах: настенный водопад в самарской квартире

В блогах: настенный водопад в самарской квартире

Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники 
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Самара. Транспортный коллапс

Самара. Транспортный коллапс

Сегодня утром в Самаре случился очередной транспортный коллапс. После ночного бурана дороги занесло, и машины встали в пробках, которые вплоть до полудня достигали 10 баллов. Заблокированы были практически все главные магистрали города. На въездах в региональную столицу до сих пор заторы. 

6 декабря 2016, 10:57
Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

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В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. 
27 ноября 2016, 12:10
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