В ночь на понедельник температура воздуха опускалась до -6 градусов, выпал снег, дороги покрылись ледяной коркой. В результате утром в первый рабочий день недели город встал в 9-балльных пробках. Самые большие заторы наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова и на Ново-Садовой.
Зафиксировано уже несколько десятков ДТП. Как правило, это аварии с небольшим ущербом, произошедшие из-за того, что кто-то из водителей не успел вовремя затормозить. Напоминаем, на льду тормозной путь увеличивается в разы. Тем более что многие автомобилисты еще не сменили летнюю резину на зимнюю. По данным Приволжского Гидрометцентра, мокрый снег и дождь будут идти в Самаре в течение дня. Будьте осторожны.
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