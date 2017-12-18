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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Из перечня составляющих любимого многими блюда хотят вычеркнуть соленые огурцы. Они, как показало исследование, вредны 

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В Италии раскрыли новый секрет долголетия

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Ученые рассказали, как нужно правильно мыть руки

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По словам специалистов, мыть руки 

15 декабря 2017, 12:17
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Чертежи перспективного устройства от южнокорейской корпорации Samsung попали в интернет. По словам специалистов, речь идет о смартфоне с двумя экранами. Правда, только 50% задней панели занимает дисплей. Эта технология компанией официально запатентована.
В настоящее время нет информации, дойдет ли модель 

14 декабря 2017, 03:05
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12 декабря 2017, 02:12
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