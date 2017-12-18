Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
По словам специалистов, из-за большого электромагнитного излучения в несколько раз возрастает вероятность бесплодия и появления онкологического недуга. Дабы не подвергать себя столь серьезной опасности, эксперты советуют класть телефоны на ночь на расстоянии более одного метра от спящего. При этом, добавляют они, список предполагаемых проблем от контакта с современными устройствами может быть гораздо длиннее. Исследования в этом направлении американские специалисты намерены продолжить.
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