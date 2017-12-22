Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально спровоцированных конфликтных ситуациях, а эксперты следили за их поведением и рассуждениями.
В результате ученые определили, что несостоятельные люди в непростых ситуациях проявляют непредвзятость и могут принимать во внимание мнение других относительно сложной проблемы. Бедняки анализировали сложившееся положение вещей с объективной скромностью и демонстрировали более мудрый подход.
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22 декабря 2017, 10:06
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21 декабря 2017, 05:05
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20 декабря 2017, 03:45
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«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу
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19 декабря 2017, 11:38
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Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.
На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, …
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2 апреля 2017, 04:18
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Самарцы рассказали о разборках на работе
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28 марта 2017, 04:04
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14 декабря 2015, 10:05
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Прогноз: средний класс России сократится на четверть к концу 2015-го
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Ученые выделили следующие критерии среднего класса: …
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7 декабря 2015, 12:27
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Средний класс в России увеличивается за счет чиновников и силовиков
Это обнаружил Независимый институт социальной политики (НИСП), сообщают "Ведомости".
Средний класс в России растет не очень быстро, и одна из его особенностей – профессиональный состав. Доля квалифицированных специалистов рыночного сектора, частных предпринимателей и интеллигенции (врачи, учителя, ученые) постепенно вымывается за счет …
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4 апреля 2013, 10:35