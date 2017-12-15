Ученые узнали, каким образом следует мыть руки, чтобы не допустить негативного влияния микроорганизмов и не заразиться инфекцией. Как говорят авторы исследования, к этому вопросу нужно подходить с серьезно, ведь микробы стремительно размножаются в благоприятной среде.
По словам специалистов, мыть руки с мылом следует в течение примерно 30 секунд, а далее тщательно вытереть их полотенцем или применить сушилку. При выполнении таких рекомендаций вероятность инфекционного недуга будет минимальна.
Если игнорировать правила гигиены, то вполне можно через некоторое время почувствовать себя плохо. Серьезной защитой от микробов считаются хлор и триклозан. Впрочем, они имеют побочные эффекты, порой сводящие на нет полезные качества. В качестве альтернативного способа ученые предлагают протирать руки составами, содержащими 60-процентный спирт.
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