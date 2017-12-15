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Ученые из MIT назвали простой способ избавиться от дорожных пробок

Ученые из MIT назвали простой способ избавиться от дорожных пробок

Ученые сообщили о способе борьбы с пробками в больших городах. Результатами недавнего исследования поделились специалисты Массачусетского технологического института.
Как убеждены ученые, если автовладельцы будут соблюдать дистанцию применительно ко всем участникам движения, то в мегаполисах станет гораздо меньше пробок. Каждый человек 

15 декабря 2017, 01:33
Ученые-медики сообщили о полезных свойствах горячего чая

Ученые-медики сообщили о полезных свойствах горячего чая

Английские специалисты в процессе недавних экспериментов установили неожиданные полезные свойства горячего чая. Результаты этой работы отражены на страницах British Journal of Ophthalmology. По словам экспертов, любители именно такого напитка реже оказываются жертвами глаукомы.
Как поясняют медики, глаукома, или помутнение глаз 

15 декабря 2017, 10:10
Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Исследователь из Великобритании провел интернет с помощью веревки, которую предварительно пропитал особым соляным раствором. Об этом необычном изобретении рассказал сайт «Популярная механика».
Инженер подсоединил один конец веревки к модему, а другой к устройству, определяющему скорость передачи информации. Как показывает анализ, 

15 декабря 2017, 09:31
Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет

Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет

Группа датских специалистов заявила об обнаружении акулы, возраст которой свыше 500 лет. Как утверждают ученые, родилась эта морская обитательница более 512 лет назад, то есть примерно в 1505 году.
Как рассказывает VistaNews, прежде ученые фиксировали гренландскую акулу, признанную самым возрастным 

14 декабря 2017, 05:23
Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
Как выяснилось, чем мужчина сильнее, тем большей популярностью он пользуется у дам. В процессе 

14 декабря 2017, 09:46
Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
По словам канадского исследователя Кайла Сью, мужчины отличаются не столь сильной иммунной реакцией на такие болезни. 

13 декабря 2017, 11:23
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с 

12 декабря 2017, 03:03
Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Богатый вредными примесями воздух сводит на нет позитивный эффект, который могут дать регулярные прогулки. Такой вывод сделали в Имперском колледже Лондона по результатам исследований, к которым привлекли почти 120 добровольцев.
В числе задействованных в эксперименте 40 человек не имели проблем 

6 декабря 2017, 03:59
Ученые назвали главную пользу завтрака

Ученые назвали главную пользу завтрака

Специалисты установили, что люди, которые завтракают по утрам, реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и  меньше подвержены диабету. В процессе недавних исследований ученые наблюдали за 49 добровольцами, часть из которых принимали пищу не позднее двух часов после подъема, а другие 

4 декабря 2017, 04:13
Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Суперлуние, которое приходится на ночь с 3 на 4 декабря, может оказать влияние лишь на психоэмоциональное состояние очень впечатлительного человека. Самочувствие других в полной безопасности, отметила в беседе с РИА Новости главный столичный специалист по профилактической медицине Нана Погосова.
Эксперты 

1 декабря 2017, 03:31
Ученые: От частого мытья рук может быть больше вреда, чем пользы

Ученые: От частого мытья рук может быть больше вреда, чем пользы

Американские ученые из Орегонского Университета утверждают, что мытье рук может принести больше вреда, чем пользы. По мнению исследователей, при систематическом применении антибактериального мыла микроорганизмы и бактерии приспосабливаются к новым для них условиям.
Свои выводы ученые сделали после того, как изучили 

8 сентября 2016, 10:09
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