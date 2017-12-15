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Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Исследователь из Великобритании провел интернет с помощью веревки, которую предварительно пропитал особым соляным раствором. Об этом необычном изобретении рассказал сайт «Популярная механика».
Инженер подсоединил один конец веревки к модему, а другой к устройству, определяющему скорость передачи информации. Как показывает анализ, 

15 декабря 2017, 09:31
Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет

Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет

Группа датских специалистов заявила об обнаружении акулы, возраст которой свыше 500 лет. Как утверждают ученые, родилась эта морская обитательница более 512 лет назад, то есть примерно в 1505 году.
Как рассказывает VistaNews, прежде ученые фиксировали гренландскую акулу, признанную самым возрастным 

14 декабря 2017, 05:23
Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
Ученые проанализировали эволюцию бокалов 

14 декабря 2017, 03:32
Ученые открыли новый способ побороть чувство голода

Ученые открыли новый способ побороть чувство голода

Исследователи из Соединенных Штатов рассказали о новом способе справиться с чувством голода. По сообщению PHAS, специалисты проанализировали особенности «эмоционального» приема пищи и  отметили, что человек нередко ест, даже если не голоден. Это происходит в силу ряда обстоятельств психологического характера.
В 

14 декабря 2017, 12:21
Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Богатый вредными примесями воздух сводит на нет позитивный эффект, который могут дать регулярные прогулки. Такой вывод сделали в Имперском колледже Лондона по результатам исследований, к которым привлекли почти 120 добровольцев.
В числе задействованных в эксперименте 40 человек не имели проблем 

6 декабря 2017, 03:59
Ученые назвали главную пользу завтрака

Ученые назвали главную пользу завтрака

Специалисты установили, что люди, которые завтракают по утрам, реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и  меньше подвержены диабету. В процессе недавних исследований ученые наблюдали за 49 добровольцами, часть из которых принимали пищу не позднее двух часов после подъема, а другие 

4 декабря 2017, 04:13
Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Суперлуние, которое приходится на ночь с 3 на 4 декабря, может оказать влияние лишь на психоэмоциональное состояние очень впечатлительного человека. Самочувствие других в полной безопасности, отметила в беседе с РИА Новости главный столичный специалист по профилактической медицине Нана Погосова.
Эксперты 

1 декабря 2017, 03:31
Американские ученые рассказали о пользе воды из-под крана

Американские ученые рассказали о пользе воды из-под крана

Ученые в Соединенных Штатах рассказали о недавней серии экспериментов, в ходе которых оценивалось влияние водопроводной воды на здоровье человека. Итоги этой работы отражены на страницах American Journal of Preventive Medicine.
В общей сложности медики изучили состояние здоровья 16 000 юных 

28 ноября 2017, 09:31
Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка

Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка

Генетики осуществили серию экспериментов, после которых неожиданно для себя установили ранее неизвестное воздействие чая на организм человека на структурном уровне. Как оказалось, популярный во всем мире напиток оказывает влияние на ДНК.
Как напоминают исследователи, сегодня человеческий организм подвержен большому количеству 

18 июля 2017, 05:31
Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Чай следует заваривать, поместив максимум на одну минуту в микроволновую печь, убежден ученый из Нового Южного Уэльса Кванг Вонг. В результате популярный напиток будет максимально эффективным для здоровья.
По мнению исследователя, самый лучший вариант - это положить в чашку с 

13 апреля 2017, 05:24
Немецкие ученые обнаружили в чайных пакетиках яд

Немецкие ученые обнаружили в чайных пакетиках яд

Значительная часть сортов черного чая способна принести только вред любителям бодрящего напитка, включая онкологические болезни. Такой вывод сделали немецкие ученые после продолжительных экспериментов.
В процессе исследований были собраны самые разные сорта черного чая. Как установили ученые, этот продукт имеет не 

23 января 2017, 09:32
Исследование: Одна чашка чая в день снижает риск возникновения инсульта

Исследование: Одна чашка чая в день снижает риск возникновения инсульта

Лишь одна чашка чая в сутки может оказать неоценимую пользу для здоровья, утверждают авторы недавнего исследования, сотрудники Госпиталя Джона Хопкинса в Балтиморе, пишет svopi.ru. Популярный напиток даже в таком количестве, принимаемый ежедневно, может согласно выводам специалистов стабилизировать работу сердца. 
2 марта 2016, 03:22
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