Английские специалисты в процессе недавних экспериментов установили неожиданные полезные свойства горячего чая. Результаты этой работы отражены на страницах British Journal of Ophthalmology. По словам экспертов, любители именно такого напитка реже оказываются жертвами глаукомы.
Как поясняют медики, глаукома, или помутнение глаз — одна из основных причин полной утраты зрения. Конечно, горячий бодрящий напиток не является панацеей от заболеваний, но, как утверждается, он способен свести вероятность такого недуга к минимуму.
Как отмечает URA.RU, ученые сделали свое умозаключение в ходе восьмилетних наблюдений за 10 000 добровольцев. При этом ученые не уточнили, какой чай в этом случае предпочтительнее – зеленый или черный, и нужно ли добавлять в него сахар.
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