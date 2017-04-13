Чай следует заваривать, поместив максимум на одну минуту в микроволновую печь, убежден ученый из Нового Южного Уэльса Кванг Вонг. В результате популярный напиток будет максимально эффективным для здоровья.
По мнению исследователя, самый лучший вариант - это положить в чашку с горячей водой заварку, а потом разогреть его в микроволновке в течение 30 секунд при средней мощности и затем дать остыть примерно с минуту. При таком способе активируются 80% кофеина, теанина (аминокислота) и полифенолов в зеленом или черном чае.
Как говорит ученый, одна чашка, заваренная подобным способом, эквивалентна трем порциям обычного чая. Впрочем, у этого метода сразу появились противники, которые не замедлили привести свои доводы в пользу классического варианта приготовления древнейшего напитка.
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