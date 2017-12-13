Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
По словам канадского исследователя Кайла Сью, мужчины отличаются не столь сильной иммунной реакцией на такие болезни. Как говорит ученый, мужчины не обязательно драматизируют ситуацию, как это принято считать, просто их иммунная система не столь мощна для противодействия вирусам, отмечает РИА Новости.
У мужчин больший уровень заболеваемости и смертности, чем у дам. Кроме того, у них выше вероятность серьезных осложнений. Эксперты связывают это с гормонами. Дело в том, что «женский» гормон эстроген лучше уменьшает содержание вируса в клетках, а «мужской» тестостерон, напротив, ослабляет иммунитет. Также женщины более восприимчивы к вакцинам.
|
В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки пингвина-великана
Ученые-палеонтологи описали ранее неизвестный вид огромных пингвинов, живших в регионе современной Новой Зеландии 55-60 млн лет назад. Об этом рассказывается на страницах специализированного издания Nature Communications.
|
13 декабря 2017, 10:10
|
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
|
12 декабря 2017, 03:03
|
Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ
Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения.
|
12 декабря 2017, 02:21
|
Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение
Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
|
12 декабря 2017, 11:26
|
«Живую татуировку» из бактерий разработали ученые
О своей новой работе рассказала группа исследователей Массачусетского технологического института. Ученые вывели генетически модифицированные клетки бактерий и создали уникальный метод 3D-печати для «живой татуировки», которая способна реагировать на различные химические раздражители.
|
7 декабря 2017, 09:40
|
Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью
|
6 декабря 2017, 03:59
|
В Самаре растет число пациентов, испытывающих проблемы со слухом
Число граждан, испытывающих проблемы со слухом, с каждым годом растет. В самарском отделении всероссийского общества глухих зарегистрировано 2,5 тысячи человек. По неофициальным данным их как минимум вдвое больше. При этом специалистов, владеющих жестовым языком, в области всего 30.
|
21 ноября 2017, 04:40
|
Ученые установили, от какого недуга может спасти регулярный секс
Результатами очередного научного исследования поделились американские эксперты. Как выяснилось в процессе экспериментов сотрудников Университета Пенсильвании, регулярные половые отношения способны оградить от такой напасти, как сезонная простуда.
|
7 ноября 2017, 12:31
|
Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем
|
25 октября 2017, 06:17
|
Как уберечься от вирусов?
|
13 октября 2017, 05:52
|
Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа
Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 10 октября 2017 года подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. …
|
10 октября 2017, 03:02
|
Берегитесь осложнений: самарские медики призывают прививаться от гриппа и ОРВИ
|
20 сентября 2017, 11:43
|
В Самаре начался новый сезон ОРВИ
|
14 сентября 2017, 01:37
|
НИИ гриппа: Смертность от H1N1 может вырасти в России к зиме
|
30 августа 2017, 11:04