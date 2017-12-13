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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

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В Самаре растет число пациентов, испытывающих проблемы со слухом

Число граждан, испытывающих проблемы со слухом, с каждым годом растет. В самарском отделении всероссийского общества глухих зарегистрировано 2,5 тысячи человек. По неофициальным данным их как минимум вдвое больше. При этом специалистов, владеющих жестовым языком, в области всего 30.
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Ученые установили, от какого недуга может спасти регулярный секс

Ученые установили, от какого недуга может спасти регулярный секс

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Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем

Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем

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25 октября 2017, 06:17
Как уберечься от вирусов?

Как уберечься от вирусов?

Эпидемиологический порог уровень заболеваемости  ОРВИ и гриппом в Самаре и области пока не превышен, говорят медики. Хотя отмечается рост - на этой неделе количество тех, кто обратился к врачу, выросло на 10-15 % - за семь дней зарегистрировано 11 513 

13 октября 2017, 05:52
Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 10 октября 2017 года подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

10 октября 2017, 03:02
Берегитесь осложнений: самарские медики призывают прививаться от гриппа и ОРВИ

Берегитесь осложнений: самарские медики призывают прививаться от гриппа и ОРВИ

Несмотря на то, что самарские медики традиционно ждут эпидемию гриппа и ОРВИ в январе-феврале, уже в сентябре стартовала кампания по иммунизации населения. Врачи говорят - если сделать прививку сейчас, то как раз к зиме эффект от нее будет максимальным.

Ежегодно в 

20 сентября 2017, 11:43
В Самаре начался новый сезон ОРВИ

В Самаре начался новый сезон ОРВИ

В Самарской области фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели около семи тысяч человек. Причем больше половины случаев зарегистрировали в Самаре – 3711. На каждые 10 тысяч горожан приходится по 31 больному. Если сравнивать с предыдущей 

14 сентября 2017, 01:37
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В данном регионе в настоящее время эпидемический сезон в самом разгаре. Судя по ситуации, которая была 

30 августа 2017, 11:04
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