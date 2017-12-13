НИИ гриппа: Смертность от H1N1 может вырасти в России к зиме По прогнозам специалистов НИИ гриппа, в сезоне 2017-2018 годов вероятен всплеск смертности от гриппа и его осложнений. Об этом свидетельствует ситуация в Южном полушарии.

В данном регионе в настоящее время эпидемический сезон в самом разгаре. Судя по ситуации, которая была …