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Материалы по теме:

В США воры спрятались от погони в полицейском участке

В США воры спрятались от погони в полицейском участке

Необычный случай произошел на днях в городе Пеории в США. 28-летний Марван Эль-Ибади и 29-летняя Сельма Хурие решили украсть вещи из магазина. Работник торговой точки заметил подозрительную пару, и вызвал полицию. Воры бросились бежать. Они неслись, не разбирая пути. В 
3 марта 2018, 09:22
В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену

В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену

Не так давно в США сорвалась смертная казнь.  Дойл ли Хэмм был осужден за убийство управляющего отеля Патрика Каннингема еще в 1987 году. Его приговорили к введению яда через инъекцию.

Когда  Дойла ли Хэмма привели на исполнение, медики попросту 
26 февраля 2018, 06:49
На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов. 

 

«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой 

21 февраля 2018, 11:36
Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!

Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая 

9 февраля 2018, 11:21
Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.

"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны 
31 января 2018, 09:55
В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль

В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль

В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде 
19 января 2018, 05:25
Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма

Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма

Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
Речь, в частности, идет о популяризации туристских маршрутов по православным 

28 декабря 2017, 09:54
Состоялся первый в истории полет конвертоплана будущего

Состоялся первый в истории полет конвертоплана будущего

Изобретатели из Соединенных Штатов отчитались о первых летных испытаниях конвертоплана S-280 Valor. В процессе тестирования перспективный летательный аппарат пилоты подняли в воздух, и он провисел там несколько секунд. Этот эксперимент продемонстрировал возможность осуществления вертикального взлета для новейшей разработки. Далее следует 

19 декабря 2017, 02:07
Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы 

15 декабря 2017, 10:06
Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
По словам канадского исследователя Кайла Сью, мужчины отличаются не столь сильной иммунной реакцией на такие болезни. 

13 декабря 2017, 11:23
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

В Ростуризме назвали наиболее востребованные у россиян, которые заблаговременно заботятся о предстоящем отдыхе, туристические направления на период новогодних каникул. Самыми популярными маршрутами внутри России эксперты назвали Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Крым традиционно уходит с лидирующих 

19 октября 2017, 03:19
Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 10 октября 2017 года подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

10 октября 2017, 03:02
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. 

8 февраля 2017, 03:30
Самарцев атакует гонконгский грипп

Самарцев атакует гонконгский грипп

По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
Отметим, 

8 февраля 2017, 02:09
Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на 
10 января 2017, 04:37
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города 

10 января 2017, 11:03
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