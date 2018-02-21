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В США воры спрятались от погони в полицейском участке
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3 марта 2018, 09:22
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В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену
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26 февраля 2018, 06:49
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На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области
В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов.
«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой …
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21 февраля 2018, 11:36
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Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье
Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!
Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая …
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9 февраля 2018, 11:21
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Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда
Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.
"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны …
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31 января 2018, 09:55
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В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль
В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …
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19 января 2018, 05:25
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Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма
Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
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28 декабря 2017, 09:54
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Состоялся первый в истории полет конвертоплана будущего
Изобретатели из Соединенных Штатов отчитались о первых летных испытаниях конвертоплана S-280 Valor. В процессе тестирования перспективный летательный аппарат пилоты подняли в воздух, и он провисел там несколько секунд. Этот эксперимент продемонстрировал возможность осуществления вертикального взлета для новейшей разработки. Далее следует …
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19 декабря 2017, 02:07
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Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018
Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
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15 декабря 2017, 10:06
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Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин
Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
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13 декабря 2017, 11:23
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В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
В Ростуризме назвали наиболее востребованные у россиян, которые заблаговременно заботятся о предстоящем отдыхе, туристические направления на период новогодних каникул. Самыми популярными маршрутами внутри России эксперты назвали Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Крым традиционно уходит с лидирующих …
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19 октября 2017, 03:19
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Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа
Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 10 октября 2017 года подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. …
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10 октября 2017, 03:02
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Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок
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8 февраля 2017, 03:30
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Самарцев атакует гонконгский грипп
По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
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8 февраля 2017, 02:09
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Школьные каникулы в Самаре опять продляют
Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на …
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10 января 2017, 04:37
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В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ
Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города …
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10 января 2017, 11:03