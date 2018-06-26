|
Большинство россиян считают курортный сбор накладным
Большинство россиян считает накладной необходимость платить курортный сбор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 51% респондентов считают накладной необходимость тратить по 30-50 рублей за сутки отдыха на каждого члена семьи. Иного мнения придерживаются 41% участников …
|
14 июня 2018, 10:47
|
Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 …
|
5 июня 2018, 08:02
|
Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России
|
30 мая 2018, 11:17
|
В Крыму откроется первая «винная деревня»
|
25 мая 2018, 08:38
|
Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области
|
14 марта 2018, 04:17
|
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
|
21 февраля 2018, 05:08
|
Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда
Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.
"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны …
|
31 января 2018, 09:55
|
Mitsubishi отзывает в России 16 тысяч авто из-за подушек безопасности
|
15 января 2018, 01:11
|
Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма
Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
|
28 декабря 2017, 09:54
|
Вот это номер: В России автомобильные госномера поменяют внешний вид
Новый государственный стандарт для изменения формы и размера автомобильных номеров совместно создают Росстандарт и МВД, информирует «Коммерсант». В частности, в обновленном варианте специалисты намерены уменьшить размер госзнаков для мотоциклов и ввести особые номера для классических, спортивных, японских и американских машин.
|
8 сентября 2017, 12:11
|
На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива
Росстандарт со следующего месяца собирается запустить в тестовом режиме проверки бензина и дизельного топлива на АЗС с помощью экспресс-анализа. Проект стартует в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ можно будет отправлять только …
|
13 марта 2017, 12:25
|
АвтоВАЗ отзывает тысячи автомобилей «Лада Гранта»
Росстандарт информирует об отзыве автомобилей "Лада Гранта" в комплектации с антиблокировочной системой, реализованных начиная с апреля текущего, 2014 года. 14659 машин необходимо представить в дилерские и сервисные центры для проведения ремонтных работ. У них возможно перетирание тормозной трубки тросом сцепления.
Дилеры …
|
21 ноября 2014, 04:21