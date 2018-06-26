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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны 
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Вот это номер: В России автомобильные госномера поменяют внешний вид

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На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

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13 марта 2017, 12:25
АвтоВАЗ отзывает тысячи автомобилей «Лада Гранта»

АвтоВАЗ отзывает тысячи автомобилей «Лада Гранта»

Росстандарт информирует об отзыве автомобилей "Лада Гранта" в комплектации с антиблокировочной системой, реализованных начиная с апреля текущего, 2014 года. 14659 машин необходимо представить в дилерские и сервисные центры для проведения ремонтных работ. У них возможно перетирание тормозной трубки тросом сцепления.

Дилеры 

21 ноября 2014, 04:21
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