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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
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15 июня 2018, 11:25
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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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В блогах: про опасный щит у самарского рынка
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди …
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14 июня 2018, 09:50
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В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»
Пользователь OBrian поведал в коллективном блоге "Я плакал", что бывший глава ФСИН и самарского МВД Александр Реймер полюбил книги. "И это не метафора: самый высокопоставленный сиделец страны стал библиотекарем в колонии № 13, где он сейчас отбывает наказание, - …
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14 июня 2018, 09:40
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В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»
Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в …
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14 июня 2018, 09:34
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Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре
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13 июня 2018, 12:11
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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
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7 июня 2018, 10:05
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В Самаре пройдет флэш-моб с рок-оркестром, есть фото
Выпускник Самарской госакадемии культуры и искусств Андрей Кашкаров планирует провести первый в истории города уникальный музыкальный флэш-моб, пишет портал «Другой город». Предполагается, что мероприятие объединит музыкантов областной столицы, играющих на разных инструментах и в различных направлениях, в один большой …
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10 августа 2016, 11:45
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6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии
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7 июня 2016, 10:22
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Проводники и кассиры железнодорожного вокзала Самары будут танцевать
Сегодня, 3 декабря, на железнодорожном вокзале Самары состоится флешмоб.
В социальных сетях появилась информация, что проводники и кассиры железной дороги будут танцевать в костюмах несколько минут. Начало запланировано на 12:00.
На сайте железнодорожной компании сообщается, что праздник организован в рамках Всероссийского дня …
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3 декабря 2014, 11:10
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Противники московского времени провели в Самаре очередной флэшмоб
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23 августа 2013, 12:50