Сегодня, 3 декабря, на железнодорожном вокзале Самары состоится флешмоб.

В социальных сетях появилась информация, что проводники и кассиры железной дороги будут танцевать в костюмах несколько минут. Начало запланировано на 12:00.

На сайте железнодорожной компании сообщается, что праздник организован в рамках Всероссийского дня …