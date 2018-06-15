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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

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7 июня 2018, 10:05
В Самаре пройдет флэш-моб с рок-оркестром, есть фото

В Самаре пройдет флэш-моб с рок-оркестром, есть фото

Выпускник Самарской госакадемии культуры и искусств Андрей Кашкаров планирует провести первый в истории города уникальный музыкальный флэш-моб, пишет портал «Другой город». Предполагается, что мероприятие объединит музыкантов областной столицы, играющих на разных инструментах и в различных направлениях, в один большой 
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6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии

6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии

Фотограф Спенсер Туник (США) заставил обнажиться шесть тысяч колумбийцев в столице страны Боготе.
Организованная им инсталляция, как ни странно, была посвящена борьбе за мир во всем мире. Температура воздуха в это время составляла только 7 градусов тепла. Тем не менее, 

7 июня 2016, 10:22
Проводники и кассиры железнодорожного вокзала Самары будут танцевать

Проводники и кассиры железнодорожного вокзала Самары будут танцевать

Сегодня, 3 декабря, на железнодорожном вокзале Самары состоится флешмоб.

В социальных сетях появилась информация, что проводники и кассиры железной дороги будут танцевать в костюмах несколько минут. Начало запланировано на 12:00.

На сайте железнодорожной компании сообщается, что праздник организован в рамках Всероссийского дня 

3 декабря 2014, 11:10
Противники московского времени провели в Самаре очередной флэшмоб

Противники московского времени провели в Самаре очередной флэшмоб

Фонарики вместо плакатов. Противники перевода Самарской области в московский часовой пояс вновь вышли на площадь Славы. Это собрание единомышленников стало 18-м по счёту начиная с января 2010-го года. Очередной повод - последняя неделя летних каникул.

На площади Славы собралось порядка двух 

23 августа 2013, 12:50
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