Пятизвездочный отель «Лотте», который строится в Самаре на улице Красноармейской, примет первых посетителей 1 мая. Об этом стало известно во время визита в регион заместителя председателя правительства России Виталия Мутко.

«Сегодня строительные работы здесь идут ударными темпами. Есть и готовые номера, …