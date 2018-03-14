Новый список отелей, завышающих цены на период проведения ЧМ-2018, составили в Ростуризме. На этот раз в него вошли 48 заведений. Это вдвое больше, чем было две недели назад.
Всероссийский «рекорд жадности» на этот раз поставила одна из гостиниц Калининграда категории три «звезды». На сайте бронирования объявлена стоимость стандартного одноместного номера - 40 тысяч рублей в сутки, а по нормативу она может быть примерно 4 тысячи. Превышение составило более 900 процентов.
Сразу 19 нарушителей в новом антирейтинге представляют Санкт-Петербург. На втором месте Москва, где цены подняли девять отелей. Немного отстала Калининградская область - 8 провинившихся. В Краснодарском крае выявлено семь нарушителей, в Волгоградской и Самарской областях - по два. Их названия будут обнародованы в ближайшее время.
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