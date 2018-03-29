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Материалы по теме:

Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

В Самаре появится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018. Она разместится на стадионе «Локомотив». Там установят палатки.

«В дни чемпионата гости Самары смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. Буферная зона для болельщиков, прибывающих на игры чемпионата мира по футболу FIFA 

28 марта 2018, 01:28
Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году

Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году

Власти Самары рассказали о стоимости проезда в городском общественном транспорте в 2018 году. Повышения не планируется.

«Изменения стоимости проезда в общественном транспорте Самары в 2018 году не планируется: 25 рублей при оплате наличными, стоимость поездки по транспортной карте жителя Самары – 

28 марта 2018, 11:55
На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали монтировать звукоусилительную аппаратуру. Она включает 
27 марта 2018, 01:33
К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

В Тольятти потратят 102 миллиона рублей на ремонт стадиона «Торпедо», который сборная Швейцарии выбрала в качестве тренировочной площадки во время игр ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. На стадионе предстоит обновить футбольное поле, привести в порядок беговые 
26 марта 2018, 08:01
На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали разбирать парник на поле. Напомним, газон привезут из Германии. Укладку начнут в апреле. Видео работ, которые проходят на стадионе, опубликовано в сети.

«Огромный парник, который долгое время согревал будущее футбольное поле 
26 марта 2018, 10:10
Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, 
25 марта 2018, 11:29
В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

Российское министерство здравоохранения намерено ужесточить действующий антитабачный закон. Теперь ведомство намерено запретить использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиницах. Соответствующие предложения уже направлены в федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в 
15 марта 2018, 05:42
Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Новый список отелей, завышающих цены на период проведения ЧМ-2018, составили в Ростуризме. На этот раз в него вошли 48 заведений. Это вдвое больше, чем было две недели назад.

Всероссийский «рекорд жадности» на этот раз поставила одна из гостиниц Калининграда категории три 

14 марта 2018, 04:17
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
Пятизвездочный отель откроют 1 мая в Самаре

Пятизвездочный отель откроют 1 мая в Самаре

Пятизвездочный отель «Лотте», который строится в Самаре на улице Красноармейской, примет первых посетителей 1 мая. Об этом стало известно во время визита в регион заместителя председателя правительства России Виталия Мутко.

«Сегодня строительные работы здесь идут ударными темпами. Есть и готовые номера, 

22 февраля 2018, 09:11
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