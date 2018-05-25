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Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке
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23 мая 2018, 11:19
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В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах
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22 мая 2018, 07:23
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО
В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». …
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17 мая 2018, 05:57
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Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах
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16 мая 2018, 09:27
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На Соловки этим летом могут приехать 20 тысяч туристов
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15 мая 2018, 09:56
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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Турпоток из России во Вьетнам вырос в два раза
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14 мая 2018, 10:02
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Слишком далеко заплыла: В Ялте спасли жительницу Самары
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9 июля 2017, 05:25
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10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.
Праздничные …
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18 марта 2017, 06:13
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"ТЕРРА" на "Тавриде-2016"
На Бакальской косе в Крыму стартовала завершающая смена всероссийского молодежного форума "Таврида-2016" - "Молодые журналисты местных и региональных СМИ". Она организована в партнерстве с Общероссийским народным фронтом, а также МИА "Россия сегодня". В открытии принял участие первый вице-президент «СоюзМаш России», …
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21 августа 2016, 06:47
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Туристы из Самары двое суток не могут вылететь из Крыма (есть видео)
В ЖЖ-сообществе «Самарский край» сообщают, что «неразбериха творится в аэропорту Симферополя». «Он стал тюрьмой для несколько сот туристов из нашего города. Их авиакомпания как-то внезапно обанкротилась в день вылета из Крыма. И вот теперь люди сидят кукуют. Голодные, холодные... …
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16 июля 2016, 04:08