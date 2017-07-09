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Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду
«Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия в «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и …
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9 апреля 2017, 05:50
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10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.
Праздничные …
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18 марта 2017, 06:13
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В Тольятти на полуострове Копылово утонул 18-летний парень
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31 августа 2016, 12:02
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"ТЕРРА" на "Тавриде-2016"
На Бакальской косе в Крыму стартовала завершающая смена всероссийского молодежного форума "Таврида-2016" - "Молодые журналисты местных и региональных СМИ". Она организована в партнерстве с Общероссийским народным фронтом, а также МИА "Россия сегодня". В открытии принял участие первый вице-президент «СоюзМаш России», …
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21 августа 2016, 06:47
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Туристы из Самары двое суток не могут вылететь из Крыма (есть видео)
В ЖЖ-сообществе «Самарский край» сообщают, что «неразбериха творится в аэропорту Симферополя». «Он стал тюрьмой для несколько сот туристов из нашего города. Их авиакомпания как-то внезапно обанкротилась в день вылета из Крыма. И вот теперь люди сидят кукуют. Голодные, холодные... …
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16 июля 2016, 04:08
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В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским
Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на …
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22 февраля 2016, 12:59
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Оренбургскому полицейскому подарили трехкомнатную квартиру за спасение замерзавших людей
Ключи от квартиры сотруднику ППС Даниле Максудову вручил губернатор Оренбургской области. Напомним, в начале января на территории региона был введен режим ЧС. Множество автомобилей встало на заснеженной трассе Оренбург – Орск. Люди замерзали. Молодой полицейский, рискуя здоровьем, отдал свой теплый …
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26 января 2016, 02:26
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Самарские спасатели поехали устранять дорожный форс-мажор в Оренбуржье
МЧС России приняло решение направить в Оренбургскую область дополнительные силы со спецтехникой для ликвидации последствий стихии. В регион вновь пришел сильный ветер и снегопад, из-за чего было введено ограничение на движение автотранспорта по трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда-граница с Челябинской областью.
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10 января 2016, 11:13
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На Куйбышевском НПЗ в Самарской области 46 человек тушили пожар
Сегодня, 22 октября, пожарными Самары было ликвидировано возгорание, произошедшее на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба Приволжского регионального центра МЧС РФ.
Сигнал о пожаре поступил в 14:33 по МВ. В 14:37 выяснилось, что загорелись нефтепродукты на отметке «6 метров» …
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22 октября 2015, 11:13
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Российских туристов предлагают вылечить вином
Энотерапия должна вернуться в российские здравницы. Так считает глава Республики Крым, который собирается выступить с законодательной инициативой по этому поводу, тем более что соответствующий проект уже разработан. Методика лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вином используется в некоторых оздоровительных учреждениях в …
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17 августа 2015, 08:14
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Владимир Пучков и Николай Меркушкин открыли музей пожарного дела в Самаре
Вчера, 20 декабря, в Самаре состоялось торжественное открытие областного музейно-выставочного центра истории и развития пожарно-спасательного дела. Красную ленточку перерезали глава МЧС Владимир Пучков, губернатор Николай Меркушкин, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также кадет школы-интерната имени героя РФ Андрея Рожкова Владимир …
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21 декабря 2014, 11:18
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Самарские спасатели получили новую технику
Сегодня сотрудники МЧС России отмечают профессиональный праздник. Тем, кто всё время на посту, подарки дарят с учетом требований профессии. Сызранские, тольяттинские и самарские пожарные получили современную технику. Машины "Лада Ларгус", оборудованные с учетом пожеланий специалистов МЧС, отныне в распоряжении спасателей …
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27 декабря 2013, 07:46