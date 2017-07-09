Туристы из Самары двое суток не могут вылететь из Крыма (есть видео) ЖЖ-сообществе «Самарский край» сообщают, что «неразбериха творится в аэропорту Симферополя». «Он стал тюрьмой для несколько сот туристов из нашего города. Их авиакомпания как-то внезапно обанкротилась в день вылета из Крыма. И вот теперь люди сидят кукуют. Голодные, холодные... … что «неразбериха творится в аэропорту Симферополя». «Он стал тюрьмой для несколько сот туристов из нашего города. Их авиакомпания как-то внезапно обанкротилась в день вылета из Крыма. И вот теперь люди сидят кукуют. Голодные, холодные...