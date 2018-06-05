Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Белигии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 из них диагноз сальмонеллез подтвержден лабораторно. Причиной заражения, по предварительному заключению Агентства по здравоохранению и надзору Бельгии , являются инфицированные продукты питания, поставляемые в столовые детских и учебных заведений. Первоисточник инфекции пока не обнаружен. Так что будьте осторожны.
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