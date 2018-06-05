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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Во время чемпионата мира по футболу в России снизится турпоток: по подсчетам Ассоциации туроператоров, в июне-июле Россия недосчитается до 700 тысяч своих «классических» туристов, то есть примерно 90% от их обычного числа. Но это не станет проблемой - болельщики компенсируют 
30 мая 2018, 11:17
В Крыму откроется первая «винная деревня»

В Крыму откроется первая «винная деревня»

1 июня в Гурзуфе начнет свою работу первая «винная деревня» в рамках туристического проекта «Винная дорога Крыма». Программа для отдыхающих будет построена по примеру известных европейских маршрутов.

По задумке организаторов, 1-3 июня в Гурзуфе будет устроена ярмарка с увеселительными 
25 мая 2018, 08:38
Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке

Федор Конюхов отправится в кругосветку на лодке-неваляшке

Известный путешественник Федор Конюхов готовится к шестой кругосветке: на этот раз он обойдет Землю на миниатюрной весельной лодке-неваляшке. Вояж стартует в Новой Зеландии, оттуда он поплывет на Мыс Горн в Чили и Мыс Доброй Надежды в ЮАР.

В общей 
23 мая 2018, 11:19
В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах

В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах

В ночь на вторник, 22 мая, сотрудники Горной службы спасения в Черногории обнаружили трех ранее пропавших россиянок на горном массиве Дурмитор на севере страны. В горах потерялись 34-летняя москвичка Мария Навил, 40-летняя жительница Подольска Ирина Уварова и их 44-летняя спутница 
22 мая 2018, 07:23
Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения 
14 мая 2018, 10:17
Спортзал в ДК «Авангард» закрыли на три месяца в Сызрани

Спортзал в ДК «Авангард» закрыли на три месяца в Сызрани

Роспотребнадзор провел проверку в сызранском доме культуры «Авангард». Сотрудники ведомства выявили там целый набор различных нарушений.  Стены и потолок там треснули и вода капала на пол и маты. Сам пол имел повреждения. Облупились стены. В помещении давным-давно даже не проводили 
10 мая 2018, 02:34
Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор отреагировал на панические вирусные видеоролики, которые в последнее время стали активно распространять по социальным сетям. Речь идет о видео, где поджигаются плитки шоколада - многие из них не плавятся, а с треском горят, из чего авторы роликов делают 

6 апреля 2018, 01:31
Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, 

13 февраля 2018, 12:46
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет немедленно приостанавливать продажу продуктов без проведения выездной проверки. Это будет возможно в том случае, если они несут реальную угрозу для жизни и здоровья покупателей. Это следует из решения Верховного суда, которое вышло в свет в пятницу, 2 февраля, 
2 февраля 2018, 09:30
Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе

Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе

С начала года в Самарской области выявлено почти 750 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Всего с этим диагнозом живут почти 34,5 тысячи человек. В учебных заведениях региона регулярно проводятся дни профилактики, в ходе которых любой желающий может пройти экспресс-тестирование.
В лекционной 

18 апреля 2017, 04:45
В Самарской области стартовал сезон клещей

В Самарской области стартовал сезон клещей

Благоприятные климатические условия только способствуют активизации этих кровососов, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Самые опасные - это энцефалит, воспаление головного мозга, и боррелиоз, который негативно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Если вовремя не начать лечение, то это 

17 апреля 2017, 04:32
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
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