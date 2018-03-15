В Самаре растет число пациентов, испытывающих проблемы со слухом Число граждан, испытывающих проблемы со слухом, с каждым годом растет. В самарском отделении всероссийского общества глухих зарегистрировано 2,5 тысячи человек. По неофициальным данным их как минимум вдвое больше. При этом специалистов, владеющих жестовым языком, в области всего 30.

Социальные работники …