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Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары
В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, …
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6 марта 2018, 03:46
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Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре
Самарские ученые создали виртуальный полигон для проведения боевых стрельб. Тренажер-демонстратор презентовали в СамГТУ. Студенты военной кафедры смогут получить навыки выживания в боевых условиях прямо в аудитории, не выезжая на полигон.
«Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, …
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21 февраля 2018, 12:53
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак
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2 февраля 2018, 06:55
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В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей
Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со …
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29 января 2018, 09:37
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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Смартфоны Nokia вошли в десятку самых продаваемых в России
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9 января 2018, 02:21
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В израильской армии выдали боевые смартфоны
Бойцов вооруженных сил Израиля оснастят новыми смартфонами на базе Android под наименованием Shaked Fighting. Устройства в виде наручных часов разработаны для улучшения координации действий военнослужащих в боевых условиях, рассказывает «Военное обозрение».
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27 декабря 2017, 10:06
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Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1
На платформе Kickstarter создан самый маленький смартфон в мире Zanco Tiny T1. Об этой разработке рассказывают иностранные специализированные издания.
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26 декабря 2017, 05:08
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Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры
Сегодня, 16 декабря, в Самаре в ТЦ «Сила спорта» состоялось необычное соревнование. Здесь собрались самые активные любители вкусно поесть. Причем им предстояло это сделать еще и на скорость, передает 63.ru
Участникам желудочного батла предстояло как можно быстрее «умять» …
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17 декабря 2017, 12:13
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Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин
Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
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13 декабря 2017, 11:23
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Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение
Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
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12 декабря 2017, 11:26
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Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды
Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
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11 декабря 2017, 05:25
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Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть
Как утверждают американские ученые, в человеческом организме могут существовать специальные метаболические пути, и если воздействовать на них определенными препаратами, то даже любители калорийной еды останутся в хорошей форме. Представители Университета Вашингтона задались целью узнать, как можно не набрать лишних килограммов, …
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7 декабря 2017, 01:26
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В Самаре растет число пациентов, испытывающих проблемы со слухом
Число граждан, испытывающих проблемы со слухом, с каждым годом растет. В самарском отделении всероссийского общества глухих зарегистрировано 2,5 тысячи человек. По неофициальным данным их как минимум вдвое больше. При этом специалистов, владеющих жестовым языком, в области всего 30.
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21 ноября 2017, 04:40