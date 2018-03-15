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Материалы по теме:

Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, 

6 марта 2018, 03:46
Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Самарские ученые создали виртуальный полигон для проведения боевых стрельб. Тренажер-демонстратор презентовали в СамГТУ. Студенты военной кафедры смогут получить навыки выживания в боевых условиях прямо в аудитории, не выезжая на полигон.

«Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, 
21 февраля 2018, 12:53
Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст 
19 февраля 2018, 11:59
Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Американское аэрокосмическое агентство на своем официальном сайте опубликовало фото с 2 галактиками: NGC 2936 и NGC 2937. Астрономы NASA увидели на снимках довольно интересную сцену и сравнили одну галактику с пингвином, 
13 февраля 2018, 02:51
В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В американских кофейнях могут ввести новые правила: обязать места общепита предупреждать своих гостей о наличии в кофе канцерогена акриламида.

В одном из судов Калифорнии как раз рассматривается иск на эту тему. Его подал Совет по образованию и изучению токсичных 
2 февраля 2018, 06:55
В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со 
29 января 2018, 09:37
Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
26 января 2018, 10:01
Смартфоны Nokia вошли в десятку самых продаваемых в России

Смартфоны Nokia вошли в десятку самых продаваемых в России

В 2017 году на российском рынке вновь появились смартфоны марки Nokia. Но это уже не легендарные финские аппараты. Теперь их производит китайская компания HMD Global. Однако сей факт не помешал устройствам данной марки войти в десятку самых продаваемых гаджетов в 
9 января 2018, 02:21
В израильской армии выдали боевые смартфоны

В израильской армии выдали боевые смартфоны

Бойцов вооруженных сил Израиля оснастят новыми смартфонами на базе Android под наименованием Shaked Fighting. Устройства в виде наручных часов разработаны для улучшения координации действий военнослужащих в боевых условиях, рассказывает «Военное обозрение».
Командиры подразделений получат рюкзаки с аппаратурой связи, а также 

27 декабря 2017, 10:06
Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1

Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1

На платформе Kickstarter создан самый маленький смартфон в мире Zanco Tiny T1. Об этой разработке рассказывают иностранные специализированные издания.
Уже прошла презентация мобильного устройства. Созданием новинки занималась компания Clubit New Media, Ltd. Длина телефона – всего 47 миллиметров.
Как поясняют 

26 декабря 2017, 05:08
Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры

Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры

Сегодня, 16 декабря, в Самаре в ТЦ «Сила спорта» состоялось необычное соревнование. Здесь собрались самые активные любители вкусно поесть. Причем им предстояло это сделать еще и на скорость, передает 63.ru
 
Участникам желудочного батла предстояло как можно быстрее «умять» 
17 декабря 2017, 12:13
Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
По словам канадского исследователя Кайла Сью, мужчины отличаются не столь сильной иммунной реакцией на такие болезни. 

13 декабря 2017, 11:23
Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах 

12 декабря 2017, 11:26
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть

Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть

Как утверждают американские ученые, в человеческом организме могут существовать специальные метаболические пути, и если воздействовать на них определенными препаратами, то даже любители калорийной еды останутся в хорошей форме. Представители Университета Вашингтона задались целью узнать, как можно не набрать лишних килограммов, 

7 декабря 2017, 01:26
В Самаре растет число пациентов, испытывающих проблемы со слухом

В Самаре растет число пациентов, испытывающих проблемы со слухом

Число граждан, испытывающих проблемы со слухом, с каждым годом растет. В самарском отделении всероссийского общества глухих зарегистрировано 2,5 тысячи человек. По неофициальным данным их как минимум вдвое больше. При этом специалистов, владеющих жестовым языком, в области всего 30.
Социальные работники 

21 ноября 2017, 04:40
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