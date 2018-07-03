В России собираются запустить тотальную систему контроля телефонов по идентификационным кодам IMEI. Ввезенные из-за границы устройства необходимо будет в ней регистрировать, попавшие в черный список смартфоны (например, украденные) операторов обяжут не обслуживать. Соответствующий законопроект правительства одобрили в Совете Федерации. Согласно тексту документа, девайсы будут привязываться к сим-карте, при пропаже телефона сетевая компания заблокирует его по заявлению абонента. Авторы концепции приводят в пример Турцию, где использование системы контроля IMEI помогло с 2006 по 2010 год сократить число краж мобильников на 95 процентов.
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