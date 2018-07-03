Смартфоны марки Palm вернутся на рынок



О характеристиках будущего смартфона пока никакой информации нет. Скорее всего, в качестве операционной … В 2018 году на рынок мобильных устройств должен вернуться один из его брендов-первопроходцев — Palm. Его планирует вывести нынешний владелец марки компания TCL, сообщает vistanews.ru О характеристиках будущего смартфона пока никакой информации нет. Скорее всего, в качестве операционной