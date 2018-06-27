Смена лидера на российском рынке смартфонов. Самым популярным телефоном в нашей стране признан китайский Huawei. Хотя еще в начале 2018-го он был лишь на третьем месте после корейского Samsung и американского Apple. Сейчас доля Huawei со своим суббрендом Honor составляет более четверти рынка. Хотя стоят такие модели, лишь немногим дешевле своих конкурентов. Разброс цен от 5 до 50 тысяч рублей.
|
Смартфоны марки Palm вернутся на рынок
В 2018 году на рынок мобильных устройств должен вернуться один из его брендов-первопроходцев — Palm. Его планирует вывести нынешний владелец марки компания TCL, сообщает vistanews.ru.
О характеристиках будущего смартфона пока никакой информации нет. Скорее всего, в качестве операционной …
|
29 марта 2018, 11:16
|
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
|
15 марта 2018, 11:09
|
В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей
Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со …
|
29 января 2018, 09:37
|
Смартфоны Nokia вошли в десятку самых продаваемых в России
|
9 января 2018, 02:21