|
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
|
15 марта 2018, 11:09
|
В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей
Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со …
|
29 января 2018, 09:37
|
В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль
В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …
|
19 января 2018, 05:25
|
Китайцы "модернизировали" IPhone X
Китайские инженеры представили необычный аксессуар для смартфона iPhone X. Некоторые специалисты уже поспешили окрестить новинку бесполезной, однако с этим могут не согласиться простые пользователи. Дело в том, что этот гаджет, подключающийся через порт Lightning, возвращает то, по чему истосковалось огромное …
|
15 января 2018, 11:07
|
На выставке CES в США показали смарт-штопор
В США полным ходом идет выставка электроники Consumer Electronics Show (CES). Мероприятие всегда отличается тем, что производители представляют зрителям огромное количество различных гаджетов, которые вызывают нешуточный интерес на рынке. Так, например, одна из компаний показала высокотехнологичный «умный» штопор. Устройство называется …
|
10 января 2018, 09:51
|
Смартфоны Nokia вошли в десятку самых продаваемых в России
|
9 января 2018, 02:21
|
В израильской армии выдали боевые смартфоны
Бойцов вооруженных сил Израиля оснастят новыми смартфонами на базе Android под наименованием Shaked Fighting. Устройства в виде наручных часов разработаны для улучшения координации действий военнослужащих в боевых условиях, рассказывает «Военное обозрение».
|
27 декабря 2017, 10:06