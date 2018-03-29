В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …