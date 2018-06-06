|
Смартфоны марки Palm вернутся на рынок
В 2018 году на рынок мобильных устройств должен вернуться один из его брендов-первопроходцев — Palm. Его планирует вывести нынешний владелец марки компания TCL, сообщает vistanews.ru.
О характеристиках будущего смартфона пока никакой информации нет. Скорее всего, в качестве операционной …
|
29 марта 2018, 11:16
|
В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей
Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со …
|
29 января 2018, 09:37
|
В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль
В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …
|
19 января 2018, 05:25
|
Китайцы "модернизировали" IPhone X
Китайские инженеры представили необычный аксессуар для смартфона iPhone X. Некоторые специалисты уже поспешили окрестить новинку бесполезной, однако с этим могут не согласиться простые пользователи. Дело в том, что этот гаджет, подключающийся через порт Lightning, возвращает то, по чему истосковалось огромное …
|
15 января 2018, 11:07
|
В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе
|
29 декабря 2017, 11:07
|
В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода
|
4 декабря 2017, 10:55
|
Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
|
28 ноября 2017, 02:49
|
В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов
|
12 мая 2017, 12:26