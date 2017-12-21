Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
Модель заблаговременного предупреждения коррупции основывается на эпизодах взяточничества в различных регионах Испании. Нейросеть обозначает всевозможные риски, учитывая период составления "предсказания" и общую экономическую ситуацию.
Согласно сделанным выводам ученых, коррупцию стимулируют изменения налога на недвижимость, развитие экономики, рост стоимости жилья и рост числа нефинансовых компаний. Также, продолжают исследователи, процесс подталкивает и слишком долгое нахождение у власти одной и той же партийной структуры.
Разработчики нейросети говорят о возможности предсказать коррупционную картину на 3 года вперед, для этого нужно получить ряд определенных характеристик того или иного региона. В отдельных моментах, поясняют ученые, можно ограничиться профилактикой, но есть и такие примеры, когда следует принимать незамедлительные меры.
|
Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог
Ученые определили, каким образом сделать отечественные трассы качественными и ровными. По утверждению специалистов РАН, при формировании дорожного покрытия нужно применять диатомит.
|
22 декабря 2017, 05:04
|
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время
Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают …
|
22 декабря 2017, 04:27
|
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки
Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально …
|
22 декабря 2017, 12:17
|
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет
Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
|
22 декабря 2017, 10:06
|
Компьютер научили опознавать человека по вдохам между словами
Специалисты научили компьютер распознавать того или иного человека по вдохам между словами в процессе монолога. Об этом рассказывает портал arXiv.org.
|
8 декабря 2017, 09:44
|
Минтруд: за сообщения о коррупции не смогут увольнять
Минтруд подготовил поправки к закону «О противодействии коррупции», по которым госслужащие и работники частных структур, которые проинформируют руководство или правоохранителей о фактах коррупции, могут рассчитывать на государственную защиту. Этих сотрудников нельзя будет уволить без решения особой комиссии, а также урезать …
|
9 октября 2017, 11:01
|
МВФ: объем взяток в мире составляет до $2 трлн в год
|
19 сентября 2017, 02:13
|
Опрос: Более 70% россиян считают взятки главной проблемой
Опрос, проведенный специалистами Центра стратегических разработок, выявил, что примерно две трети россиян считают коррупцию самой большой проблемой нашей страны. Как показали результаты исследования, свыше 70% граждан Российской Федерации заявили, что получение взятки с использованием служебного положения не подлежит никакому оправданию.
|
11 сентября 2017, 10:18
|
Самарские полицейские назвали средний размер взятки в 2017 году
|
14 июля 2017, 12:40