О самой последней разработке рассказали представители Мичиганского университета. Нейронная сеть наделена способностью предугадывать слова человека до того, как их произнесут вслух.
Как поясняют авторы идеи, инновационное устройство базируется на резистивных объектах, именуемых мемристорами, которые могут осуществлять специальные логические операции и фиксировать, а далее заносить в память полученную информацию. Мемристоры можно легко интегрировать в так называемую кремниевую электронику.
Вместе с тем, резервуарные вычислительные системы, в основу которых заложены мемристоры, имеют серьезное качество, заключающееся в отсутствии необходимости обучения и тренировки. Прежде нейронные сети имели существенный недостаток, так как в них нужно было вложить значительные средства и уделить немало времени обучению. Таким образом, подводят итог ученые, сегодня можно разрабатывать даже такие устройства, как нейронные экстрасенсы.
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