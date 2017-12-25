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Китайские инженеры разработали аккумулятор, заряжающийся за секунду

Китайские инженеры разработали аккумулятор, заряжающийся за секунду

Китайские исследователи из Чжэцзянского университета создали инновационный аккумулятор, который может полностью зарядиться всего лишь за 1,1 секунды. В основу уникального изобретения положен графен и алюминиевые элементы.
Анодом в этом случае является графеновая пленка, а катодом - алюминий. Аккумулятор рассчитан на 

25 декабря 2017, 03:17
В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными

В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными

Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.
Местные жители на протяжении долгого времени ведут дискуссии о гуманоидах, которые нередко посещают нашу 

25 декабря 2017, 01:48
Ученые раскрыли секрет женской стройности

Ученые раскрыли секрет женской стройности

Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
По словам ученых, люди с высшим образованием и высоким 

25 декабря 2017, 10:36
Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог

Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог

Ученые определили, каким образом сделать отечественные трассы качественными и ровными. По утверждению специалистов РАН, при формировании дорожного покрытия нужно применять диатомит.
Речь идет о материале, получаемом из осадочной горной породы. Он сравнительно дешев и не причиняет вреда окружающей среде. При 

22 декабря 2017, 05:04
Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
Модель заблаговременного предупреждения 

21 декабря 2017, 05:05
Созданы самые удобные в мире экологичные брюки

Созданы самые удобные в мире экологичные брюки

 На известной краудфандинговой платформе Kickstarter презентовали особые экологичные брюки, которые призваны заменить классический элемент гардероба «офисного планктона». В процессе изготовления используются пластиковые емкости.
Проект носит наименование LEZÉ. Как поясняют создатели необычной новинки, на выпуск пары таких штанов расходуется порядка 15 

21 декабря 2017, 04:14
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все 

20 декабря 2017, 11:10
Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Исследователь из Великобритании провел интернет с помощью веревки, которую предварительно пропитал особым соляным раствором. Об этом необычном изобретении рассказал сайт «Популярная механика».
Инженер подсоединил один конец веревки к модему, а другой к устройству, определяющему скорость передачи информации. Как показывает анализ, 

15 декабря 2017, 09:31
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
Компьютер научили опознавать человека по вдохам между словами

Компьютер научили опознавать человека по вдохам между словами

Специалисты научили компьютер распознавать того или иного человека по вдохам между словами в процессе монолога. Об этом рассказывает портал arXiv.org.
Американские исследователи из Университета Карнеги задействоваали так называемую сверточную нейросеть, научив ее идентифицировать личность по вдохам. При этом использовался набор 

8 декабря 2017, 09:44
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