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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»

Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»

Статуэтка «палеолитической Венеры», сделанная доисторическим мастером из бивня мамонта, обнаружена учеными РАН при раскопках в Брянской области. Она относится к годам ледникового периода.
Фигур настолько хорошей сохранности на планете лишь несколько десятков. А потому обнаружение артефакта уже признали важным научным 

17 апреля 2017, 03:20
Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Специалисты Калифорнийского университета изобрели стекло для смартфонов, которое обладает возможностью самовосстановления. По словам ученых, их вдохновителем был персонаж комиксов «Люди Икс» Росомаха.
Как заявил представитель группы исследователей Чао Ван, стекло чрезвычайно устойчиво к возникновению царапин и трещин. Его применение в 

17 апреля 2017, 03:17
Томские ученые создали уникальный препарат для спасения мексиканских креветок

Томские ученые создали уникальный препарат для спасения мексиканских креветок

Ученые из Томского политехнического университета при участии специалистов из Испании и Мексики разработали уникальное средство на основе наночастиц серебра. Его собираются применить для восстановления здоровья креветок на фермах в Мексиканском заливе.
Препарат борется с вирусом белых пятен, который оказался огромной 

17 апреля 2017, 02:02
Ученые: Жизнь на Земле может существовать даже без кислорода

Ученые: Жизнь на Земле может существовать даже без кислорода

В Университете штата Монтана установили, что жизнь на нашей планете может существовать даже при отсутствии кислорода. Так утверждают ученые после исследования микроорганизмов, найденных в недрах горячих источников Национального парка Йеллоустоун.
Теория специалистов из Соединенных Штатов подразумевает, что хемосинтетические бактерии способны 

17 апреля 2017, 01:31
Ученые назвали три главные причины лишнего веса

Ученые назвали три главные причины лишнего веса

Канадские ученые из университета имени Саймона Фрейзера осуществили продолжительное исследование и выяснили, что современные блага цивилизации являются основными причинами лишнего веса и ожирения. Проанализировав информацию о 150 тысячах человек из 17 государств, специалисты утверждают, что машина, телевизор и компьютер стали 

17 апреля 2017, 09:49
Яйца динозавра с эмбрионом внутри нашли в Аргентине

Яйца динозавра с эмбрионом внутри нашли в Аргентине

Ученые нашли яйца динозавров в провинции Неукен на юге Аргентины. Как рассказывает издание Теlam, их возраст оценивается в 70 млн лет.
Раскопки велись рядом с селением Агуада-Сан-Роке. Утверждается, что сохранились даже останки эмбрионов динозавров. Теперь палеонтологам предстоит их тщательно изучить.

17 апреля 2017, 09:14
Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст

Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст

Ученые из Португалии сделали вывод, что люди чаще склонны принимать спонтанные решения в 25-летнем возрасте. О недавнем исследовании рассказывает издание PLOS Computational Biology.
Специалисты изучили возможность принимать неожиданное решение в процессе экспериментов с участием 3,4 тысяч человек возрастом от 4 

14 апреля 2017, 03:32
Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Чай следует заваривать, поместив максимум на одну минуту в микроволновую печь, убежден ученый из Нового Южного Уэльса Кванг Вонг. В результате популярный напиток будет максимально эффективным для здоровья.
По мнению исследователя, самый лучший вариант - это положить в чашку с 

13 апреля 2017, 05:24
Ученые: Вибрации всего тела могут заменить тяжелые физические нагрузки

Ученые: Вибрации всего тела могут заменить тяжелые физические нагрузки

Ученые выяснили в процессе экспериментов, что вибрации всего тела (WBV) могут оказаться столь же эффективными, как физические упражнения. О результатах недавних исследований рассказывает издание Endocrinolog.
Как отмечают специалисты, WBV – это незамысловатые упражнения, которые выполняются в положениях сидя, стоя и 

16 марта 2017, 05:20
Ученые определили самого зоркого хищника на Земле

Ученые определили самого зоркого хищника на Земле

Вопреки известному суждению, наиболее зоркими представителями фауны являются не орлы, а мухи-ктыри. В своем сегменте они обошли даже известную остротой зрения стрекозу. Об этом заявили ученые из Кембриджского университета.
Ктыри за доли секунды нацеливаются на добычу и сразу синхронизируют с 

10 марта 2017, 09:07
СМИ: В России ученые могут вырастить сетчатку глаза

СМИ: В России ученые могут вырастить сетчатку глаза

Ученые Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) разработали способ выращивания сетчатки глаза, что со временем поможет избавить человека от слепоты. Первую операцию проведут уже в 2017 году, сообщают «Известия».
Речь идет о таком уникальном научном направлении, как перепрограммирование клеток. 

1 декабря 2016, 09:31
Ученые: Пересадка глаз станет возможной через 10 лет

Ученые: Пересадка глаз станет возможной через 10 лет

В ближайшие 10 лет медики смогут проводить операции по пересадке глаз. Они станут единственным спасением для тех, кто потерял способность видеть после полученных травм или различных заболеваний. Об этом заявили ученые из Университета Питтсбурга.
В настоящее время ведутся опыты на 

25 ноября 2016, 09:41
Ученые: Тяга к физкультуре заложена в генах

Ученые: Тяга к физкультуре заложена в генах

Ученые из США заявили, что стремление к физкультуре определяется генетикой человека. Эксперимент с участием близнецов показал, что тяга к спорту на 20-60% заложена в генах, в особенности тех, что отвечают за выработку дофамина.
Об этом исследовании рассказал профессор Дишман, представляющий 

8 ноября 2016, 10:19
Ученые объяснили, отчего люди в очках умнее остальных

Ученые объяснили, отчего люди в очках умнее остальных

В ходе последних экспериментов ученые определили, что люди в очках умнее тех, кто не имеет проблем со зрением. Исследования с участием 3452 добровольцев проводили сотрудники немецкого Университета Майнца.
Ученые проверяли у испытуемых зрение и уровень интеллекта посредством специальных тестов. В 

12 октября 2016, 09:30
В самарском сквере Фадеева открылась новая спортплощадка

В самарском сквере Фадеева открылась новая спортплощадка

Самарский сквер имени Вадима Фадеева, расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, обретает все более благоустроенный вид. Там уже появился детский игровой городок и хоккейная коробка, а в эти выходные открылась новая спортивная площадка.
Новая спортплощадка в сквере Фадеева 

10 октября 2016, 06:55
Ученые выяснили, как увеличить эффект спортивных упражнений

Ученые выяснили, как увеличить эффект спортивных упражнений

Германские ученые в результате серии экспериментов пришли к любопытному выводу. Они утверждают, что вера в себя позволяет усилить позитивный эффект от занятий спортом.
Специалисты университета во Фрайбурге пригласили семьдесят человек, которых разделили на две группы. Добровольцам из первой демонстрировали мотивирующие 

17 августа 2016, 04:21
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