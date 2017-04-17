Ученые выяснили, как увеличить эффект спортивных упражнений Германские ученые в результате серии экспериментов пришли к любопытному выводу. Они утверждают, что вера в себя позволяет усилить позитивный эффект от занятий спортом.

Специалисты университета во Фрайбурге пригласили семьдесят человек, которых разделили на две группы. Добровольцам из первой демонстрировали мотивирующие …