Ученые из Соединенных Штатов рассказали о связи между занятиями спортом и зрением. По их наблюдениям, умеренная физическая нагрузка позволяет улучшить зрение, а интенсивные занятия не окажут такого влияния.
В серии экспериментов были задействованы 18 добровольцев. Как выяснилось, наиболее эффективное действие на сетчатку глаза оказывают бег, ходьба, велосипедная езда и плавание.
В результате упражнений невысокой интенсивности активизируется часть головного мозга, несущая ответственность за обработку визуальных данных. Ученые намерены продолжить исследования в этом направлении.
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