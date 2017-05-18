Ученые: Тяга к физкультуре заложена в генах Ученые из США заявили, что стремление к физкультуре определяется генетикой человека. Эксперимент с участием близнецов показал, что тяга к спорту на 20-60% заложена в генах, в особенности тех, что отвечают за выработку дофамина.

Об этом исследовании рассказал профессор Дишман, представляющий …