Даже кратковременный отказ от физических упражнений может стать причиной метаболических изменений. Так утверждают специалисты из Великобритании после ряда экспериментов.
По словам ученых, за двухнедельный перерыв в занятиях спортом могут появиться симптомы, заметно увеличивающие вероятность возникновения хронических недугов. В ходе исследований медики наблюдали за 28 физически активными людьми возрастом около 25 лет.
Все показатели добровольцев фиксировались посредством фитнес-браслетов. У каждого, кто снижал физическую активность, отмечалось уменьшение мышечной массы в среднем на 0,36 кг.
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