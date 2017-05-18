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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев обнаружил в снегах Антарктиды неопознанный предмет, который, как утверждается, может быть кораблем пришельцев. Свое открытие специалист сделал, когда исследовал многочисленные снимки земной поверхности.
На одном из изображений он рассмотрел неопознанный гигантский предмет, частично покрытый 

18 мая 2017, 10:22
Ученые нашли три основных фактора долголетия

Ученые нашли три основных фактора долголетия

Американский психиатр Джулия Самтон рассказала о результатах исследования, посвященного поиску секрета долголетия. Как выяснилось, на продолжительность жизни оказывают влияние три главных фактора.
Первым считается питание. Самым сбалансированным рационом исследовательница назвала средиземноморскую диету, включающую фрукты, овощи, птицу, рыбу, оливковое масло и 

18 мая 2017, 10:19
Ученые стали определять характер человека по предпочтениям в еде

Ученые стали определять характер человека по предпочтениям в еде

Ученые заявили о возможности оценивать человеческий характер по его кулинарным пристрастиям. Как рассказывает специалист из Соединенных Штатов Алан Хирш, в процессе эксперимента свыше 200 добровольцев подвергли тщательному психиатрическому обследованию.
В результате выяснилось: пончики и тыквенный пирог предпочитают романтики. Дело в 

16 мая 2017, 02:15
NASA обнародовало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса

NASA обнародовало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса

Станция MRO сделала уникальные снимки марсианской поверхности. После их анализа американские ученые из космического агентства NASA сделали вывод, что огромный участок был поврежден произошедшим много лет назад наводнением.
Сейчас специалисты активно обсуждают существование морей и океанов на поверхности Красной планеты. 

15 мая 2017, 05:20
В Самаре проходит Открытый турнир Самарской области среди юниоров по дзюдо

В Самаре проходит Открытый турнир Самарской области среди юниоров по дзюдо

Сегодня в самарском спорткомплексе "МТЛ-Арена" в 26-ой раз стартовал Открытый турнир Самарской области среди юниоров, посвященный памяти воинов, погибших в Афганистане. Более 200 спортсменов из Казахстана и самых разных регионов России, от Ульяновской области до Челябинской, по очереди выходят на 

12 мая 2017, 09:00
Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Общеизвестно, что соль наносит организму человека немалый вред. Вместе с тем, ряд ученых отмечает, что данный продукт имеет и полезные свойства.
Недавнее исследование было проведено на лабораторных грызунах. В ходе экспериментов выяснилось, что в тех случаях, когда подопытные употребляли много 

11 мая 2017, 05:07
Британские ученые: горячая ванна сохраняет молодость

Британские ученые: горячая ванна сохраняет молодость

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования британских специалистов, горячая ванна способствует замедлению процессов старения. Объясняется это просто: вода с высокой температурой снижает в человеческом организме уровень гормона стресса, провоцирующего преждевременное старение.
При этом ученые отмечают, что для достижения наибольшего эффекта следует 

10 мая 2017, 09:03
Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская спортсменка Мария Климова стала призером юниорского первенства Европы по сумо. Соревнования прошли в Грузии, в Тбилиси. Всего участвовало около трехсот спортсменов из 13 стран. Климова отправилась на первенство в составе российской сборной.

Девушка боролась за медали в возрастной 
4 мая 2017, 01:01
Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России

Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России

Команда «Самара-2» баскетбольного клуба "Самара" впервые завоевала бронзу Единой молодежной лиги ВТБ.

«Финал восьми» проходил в Краснодаре с 30 апреля по 2 мая. В четвертьфинале «Самара-2»  встречалась с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

Благодаря уверенной игре форварда Даниила Синегубова (24 очка) и центрового Дмитрия 

3 мая 2017, 11:39
Ученые нашли специю, которая омолаживает и помогает похудеть

Ученые нашли специю, которая омолаживает и помогает похудеть

Американские специалисты из Университета Северного Огайо обнаружили новые полезные свойства корицы. Как выяснилось, она активирует похудение и омоложение.
По словам известного заокеанского биохимика Эми Стокерта, систематическое употребление специи провоцирует появление в человеческом организме метаболического центра, стимулирующего внутренние процессы на клеточном 

3 мая 2017, 11:22
Исследование: секрет стройной фигуры раскрыт

Исследование: секрет стройной фигуры раскрыт

Международная группа ученых установила, как можно побороть генетическую предрасположенность к ожирению. В результате длительных исследований было подтверждено, что систематические занятия спортом способны уменьшить негативное влияние именно генетических факторов, способствующих набору лишних килограммов.
Итоги экспериментов отражены в издании PLOS Genetics. Как 

28 апреля 2017, 02:42
Открыта причина синдрома хронической усталости

Открыта причина синдрома хронической усталости

Исследователи из Соединенных Штатов нашли связь между синдромом хронической усталости (СХУ) и особыми бактериями в человеческом организме. О деталях исследования рассказывается на страницах издания Microbiome.
Эксперты Центра инфекционных заболеваний и иммунитета Колумбийского университета обследовали несколько десятков человек с явными симптомами 

26 апреля 2017, 03:41
Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
К своим выводам специалисты пришли после исследований с участием свыше 1,1 

19 апреля 2017, 05:24
Исследование: Физические нагрузки помогают улучшить зрение

Исследование: Физические нагрузки помогают улучшить зрение

Ученые из Соединенных Штатов рассказали о связи между занятиями спортом и зрением. По их наблюдениям, умеренная физическая нагрузка позволяет улучшить зрение, а интенсивные занятия не окажут такого влияния.
В серии экспериментов были задействованы 18 добровольцев. Как выяснилось, наиболее эффективное действие 

17 апреля 2017, 05:05
Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Ученые из Айовы установили, что систематические пробежки в среднем могут увеличить продолжительность жизни на 3 года. Так, 1 час бега продлит вашу жизнь на 7 часов.
При этом можно достичь желаемого результата, бегая хотя бы один раз в неделю. Только 

13 апреля 2017, 09:44
Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым

Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым

Ученый Марва Оганян заявил о создании теории, согласно которой человек может довольно быстро стать здоровым. Для этого он должен будет повлиять на свои биохимические процессы.
По словам биохимика, сегодня медицина направляется по ложному пути и не выполняет своих основных функций. 

10 апреля 2017, 09:50
Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь

Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь

Американские ученые нашли взаимосвязь между мононенасыщенными жирными кислотами и продолжительностью жизни. Речь идет об олеиновой и пальмитолеиновой кислотах.
Исследовав метаболическую активность кольчатых червей, которая имела место при недостатке у животных H3K4me3, ученые сделали умозаключение, что недостаток этого белка провоцирует накопление 

6 апреля 2017, 09:31
Ученые: Вибрации всего тела могут заменить тяжелые физические нагрузки

Ученые: Вибрации всего тела могут заменить тяжелые физические нагрузки

Ученые выяснили в процессе экспериментов, что вибрации всего тела (WBV) могут оказаться столь же эффективными, как физические упражнения. О результатах недавних исследований рассказывает издание Endocrinolog.
Как отмечают специалисты, WBV – это незамысловатые упражнения, которые выполняются в положениях сидя, стоя и 

16 марта 2017, 05:20
Ученые: Тяга к физкультуре заложена в генах

Ученые: Тяга к физкультуре заложена в генах

Ученые из США заявили, что стремление к физкультуре определяется генетикой человека. Эксперимент с участием близнецов показал, что тяга к спорту на 20-60% заложена в генах, в особенности тех, что отвечают за выработку дофамина.
Об этом исследовании рассказал профессор Дишман, представляющий 

8 ноября 2016, 10:19
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