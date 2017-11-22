Буквально через несколько минут начнётся товарищеский матч по мини-футболу между командой министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области АО "ССК" и командой открытого акционерного общества "МРСК Волги". Игра будет посвящена пуску электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018, участвуют любители.
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В Кировском районе торжественно открыли пять спортивных площадок
В Самаре состоялось торжественное открытие пяти спортивных площадок, расположенных на территории образовательных учреждений Кировского района.
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17 ноября 2017, 05:35
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56
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Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца
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17 ноября 2017, 04:53
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В Самаре борцы самбо уже начали отмечать свой праздник
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16 ноября 2017, 11:39
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В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу
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13 ноября 2017, 05:22
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Самарские "Крылья Советов" продолжают борьбу за возвращение в элиту российского футбола
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13 ноября 2017, 11:43
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Свободный доступ: Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать стадионы
Со следующего года женщины в Саудовской Аравии получат возможность посещать спортивные мероприятия в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, рассказывает Arab News. Для этого главные стадионы трех городов должны быть переоборудованы.
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30 октября 2017, 10:08