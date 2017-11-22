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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Кировском районе торжественно открыли пять спортивных площадок

В Кировском районе торжественно открыли пять спортивных площадок

В Самаре состоялось торжественное открытие пяти спортивных площадок, расположенных на территории образовательных учреждений Кировского района.
На их строительство в этом году из областного бюджета было выделено 25 миллионов рублей к 75-летию Кировского района. Заказчиком проекта выступило областное Министерство спорта. Силами 

17 ноября 2017, 05:35
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
Игроки и персонал футбольного клуба

Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца

Вопрос решился лишь на уходящей неделе, губернская дума решила выделить "Крыльям" 200 миллионов рублей.
До конца календарного года команде в рамках Футбольной национальной лиги осталось провести 2 матча. Однако, в каком финансовом состоянии в новый футбольный сезон будут входить "Крылья 

17 ноября 2017, 04:53
В Самаре борцы самбо уже начали отмечать свой праздник

В Самаре борцы самбо уже начали отмечать свой праздник

16 ноября отмечается всероссийский день самбо. 
16 ноября 2017, 11:39
В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

К старту мирового футбольного первенства в Северной столице создадут вытрезвители. О том, что питерские власти намерены направить на это средства, информирует телеканал «78» со ссылкой на губернатора.
Подобные пункты могут заработать в каждом городском районе. Об этом Георгий Полтавченко заявил 

13 ноября 2017, 05:22
Самарские

Самарские "Крылья Советов" продолжают борьбу за возвращение в элиту российского футбола

В очередном поединке их соперником стал клуб "Химки". Дополнительную интригу игре придала персона нынешнего тренера волжан - Андрея Тихонова, который успел поиграть за оба клуба.
От матча с "Химками" во многом зависела судьба гонки за места в Премьер-лиге. Только победа 

13 ноября 2017, 11:43
Свободный доступ: Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать стадионы

Свободный доступ: Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать стадионы

Со следующего года женщины в Саудовской Аравии получат возможность посещать спортивные мероприятия в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, рассказывает Arab News. Для этого главные стадионы трех городов должны быть переоборудованы.
По словам авторов новой для этой страны инициативы, болельщиц будут ждать 

30 октября 2017, 10:08
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