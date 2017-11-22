В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу К старту мирового футбольного первенства в Северной столице создадут вытрезвители. О том, что питерские власти намерены направить на это средства, информирует телеканал «78» со ссылкой на губернатора.

Подобные пункты могут заработать в каждом городском районе. Об этом Георгий Полтавченко заявил …