В Самаре состоялось торжественное открытие пяти спортивных площадок, расположенных на территории образовательных учреждений Кировского района.
На их строительство в этом году из областного бюджета было выделено 25 миллионов рублей к 75-летию Кировского района. Заказчиком проекта выступило областное Министерство спорта. Силами городской власти осуществлялась подготовка мест для строительства и подведение инженерных коммуникаций. А в следующем году планируют оборудовать въезд для снегоуборочной техники.
- Я считаю, что в Кировском районе большой праздник. Это праздник для всех нас, потому что мы смогли своевременно сдать эти площадки. Для того чтобы дети, школьники, молодежь смогли активно заниматься спортом. Это очень важное событие, которое будет способствовать всестороннему развитию наших детей, и более того, это создание условий для здорового образа жизни, - отметил Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской думы.
Администрация Кировского района подала заявку на строительство еще 5 спортплощадок в следующем году.
- Эта площадка самая большая, ее размер 60 на 30 метров, она готова к использованию в зимнее время как каток, для игры в хоккей, для фигурного катания, - рассказал Владимир Бочков, заместитель руководителя департамента образования администрации г.о. Самара.
Сегодня здесь уже состоялась первая игра между двумя командами: мальчиками из 32-й школы и женской командой школы олимпийского резерва №11. В пятницу же заработали и новые площадки еще в четырех учебных заведениях района.
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