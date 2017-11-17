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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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В Самаре борцы самбо уже начали отмечать свой праздник

В Самаре борцы самбо уже начали отмечать свой праздник

16 ноября отмечается всероссийский день самбо. 
16 ноября 2017, 11:39
В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

К старту мирового футбольного первенства в Северной столице создадут вытрезвители. О том, что питерские власти намерены направить на это средства, информирует телеканал «78» со ссылкой на губернатора.
Подобные пункты могут заработать в каждом городском районе. Об этом Георгий Полтавченко заявил 

13 ноября 2017, 05:22
Свободный доступ: Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать стадионы

Свободный доступ: Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать стадионы

Со следующего года женщины в Саудовской Аравии получат возможность посещать спортивные мероприятия в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, рассказывает Arab News. Для этого главные стадионы трех городов должны быть переоборудованы.
По словам авторов новой для этой страны инициативы, болельщиц будут ждать 

30 октября 2017, 10:08
В США самарский гребец завоевал серебро чемпионата мира

В США самарский гребец завоевал серебро чемпионата мира

Чемпионат мира по академической гребле завершился в США. Он проходил в городе Сарасота, штат Флорида. Самарец Максим Телицын выступал за сборную России в мужской безрульной четверке легкого веса. Всего участвовало более 900 гребцов из разных стран. По ходу финальной гонки российские 

2 октября 2017, 09:06
В Самарской области подрядчика заставили привести в порядок спортплощадку

В Самарской области подрядчика заставили привести в порядок спортплощадку

Госфинконтроль Самарской области выявил нарушения при строительстве спортивной площадки в поселке Кировский Красноармейского района. Местный комитет по управлению муниципальным имуществом заключил с подрядчиком контракт на сумму более 4,1 млн рублей.

Специалисты надзорного ведомства установили, что подрядчик «не выполнил работы 
25 февраля 2016, 12:23
Участники Чемпионата мира-2018 будут тренироваться в Самаре на новых площадках

Участники Чемпионата мира-2018 будут тренироваться в Самаре на новых площадках

2 млрд 129,5 млн рублей выделено правительством России на строительство и реконструкцию спортивных площадок. 113 объектов будут обустроены в рамках подготовки к проведению в 11 городах страны матчей Чемпионата мира по футболу 2018-го года. Речь идет о 48 полях для 

14 января 2014, 04:30
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