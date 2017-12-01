Наиболее вероятными противниками российской футбольной дружины на групповом отрезке Мундиаля могут оказаться национальные команды Туниса, Египта, Сенегала или Ирана. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на «Рейтинг букмекеров». Эксперты оценили шансы этих сборных с коэффициентом 5,95.
С другой стороны, согласно оценкам все тех же специалистов, наименьшая вероятность попадания в группу А у Дании, Исландии, Швеции (все — коэффициент 13,0) и Сербии (14,0). Жеребьевка пройдет сегодня, 1 декабря, в Кремле и начнется в 18 часов по московскому времени. О том, насколько верным окажется прогноз, можно будет судить уже совсем скоро.
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