Ученые узнали, каким ухом человек лучше воспринимает информацию Специалисты из Соединенных Штатов Америки установили, что люди лучше воспринимают информацию правым ухом. Такое умозаключение было сделано после сопоставления результатов серии исследований с привлечением участников от 19 до 28 лет, а также детей.

Как поясняют ученые, каждое ухо получает определенную …