Как напомнили специализированные издания, в свое время английские ученые приняли участи в создании уникального материала под наименованием графен, и за это изобретение семь лет назад была присуждена Нобелевская премия. Текущий год ознаменовался тем, что британский спортивный бренд inov-8 приступил к созданию модели подошвы, обладающей беспрецедентной устойчивостью к износу.
Как поясняют ученые, графен представляет собой одноатомный гибкий материал, устойчивый к различным формам повреждений. Созданные на его основе изделия могут гнуться, скручиваться и подвергаться прочим воздействиям без малейшего риска повреждения. Так вот, фирма бренд inov-8 решил создать новую технологию выпуска спортивной продукции, использовав этот уникальный материал.
Подошву спортивной обуви решено сделать на основе графена, что даст возможность длительное время противостоять износу. Согласно сегодняшним планам, новинка должна дойти до потребителей уже в 2018 году.
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