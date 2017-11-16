16 ноября отмечается всероссийский день самбо. В Самаре местом проведения соревнований в рамках спортивного праздника стал универсальный комплекс МТЛ «Арена».
«Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда этот вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Впервые празднование дня рождения российского единоборства состоялось в 2008 году. Традиционно в этот день проводятся молодежные турниры по всей России. Ежегодно во всероссийском дне самбо участвуют более 15000 юных спортсменов из 100 городов страны», - сообщает министерство спорта Самарской области.
До 16 часов проходят предварительные соревнования. Затем состоятся финальные поединки самбистов. В 17 часов начнется награждение лучших борцов турнира.
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