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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Чемпионат мира по академической гребле завершился в США. Он проходил в городе Сарасота, штат Флорида. Самарец Максим Телицын выступал за сборную России в мужской безрульной четверке легкого веса. Всего участвовало более 900 гребцов из разных стран. По ходу финальной гонки российские 

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Серебро областной спартакиады по мини-гольфу - у команды ТРК «ТЕРРА»!

Команда телерадиокомпании «ТЕРРА» стала призером VII областной спартакиады по мини-гольфу среди сотрудников СМИ, блогеров и PR-специалистов. Соревнования прошли на 18-луночном поле международного стандарта «миниатюр гольф», расположенном на территории школы-интерната №117. Организовали турнир министерство спорта Самарской области, региональная Федерация развития гольфа 
18 сентября 2017, 02:00
Три в одном: Впервые в Самаре прошел открытый чемпионат по триатлону

Три в одном: Впервые в Самаре прошел открытый чемпионат по триатлону

Впервые в Самаре состоялся открытый чемпионат по триатлону. Участникам было необходимо по очереди пройти три этапа - плавание, заезд на велосипеде и бег.
Триатлон - это мультиспортивная гонка - непрерывное последовательное прохождение трех спортивных этапов. Их преодоление занимает не меньше 

18 сентября 2017, 01:22
Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

В первом туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новокуйбышевская «Нова» обыграла «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 2:3. Самым результативным игроком матча и «Новы» стал Романас Шкулявичус — 35 очков. Следующий матч команда проведет в Самаре. 17 

12 сентября 2017, 10:06
В Самаре прошел 24-й турнир памяти тренера Михаила Аношкина

В Самаре прошел 24-й турнир памяти тренера Михаила Аношкина

Второй год подряд соревнования проходят в стенах спорткомплекса Самарского государственного аэрокосмического университета. В поединках приняли участие 104 спортсмена Самарской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областей, Республики Башкортостан, а также команда из города Актюбинска Республики Казахстан.

Турнир традиционно стал местом встречи ветеранов самарского самбо, 

25 апреля 2016, 10:43
В Самаре прошел всероссийский турнир по самбо памяти Михаила Чикина

В Самаре прошел всероссийский турнир по самбо памяти Михаила Чикина

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 14 регионов России. Поединки проходили на трех коврах спортивного комплекса Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ). Напомним, этот вуз входит в состав крупнейшей общественной организации страны Союз машиностроителей России.

Михаил Чикин создал 
12 октября 2015, 03:26
В Самаре прошел турнир по самбо памяти Михаила Аношкина

В Самаре прошел турнир по самбо памяти Михаила Аношкина

В Самаре в 23-й раз прошел турнир в честь замечательного куйбышевского самбиста, четырехкратного чемпиона России, призера чемпионата СССР Михаила Аношкина, который по завершении спортивной карьеры воспитал целую плеяду мастеров спорта.
Соревнования впервые прошли в спортивном зале Самарского государственного аэрокосмического университета, 
21 апреля 2015, 10:04
В Самаре определили лучших самбистов области для чемпионата ПФО

В Самаре определили лучших самбистов области для чемпионата ПФО

Самарские самбисты покоряют высокие пьедесталы. Александр Курнакин из команды Сызрани не так давно стал призером первенства России. В возрасте 16 лет он уже 10 занимается самбо.

«Привлекла мужественность этого вида спорта, сила развивается у спортсмена. Получил, наверное, смелость, упорство, спортивные качества», - 

14 ноября 2014, 04:57
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