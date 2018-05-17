В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от …