В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». По итогам эстафеты самарские ребята заняли третье место. Полпред президента в ПФО Михаил Бабич вручил самарцам заслуженные награды и подарки.
http://pfo.gov.ru/press/events/102515/
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