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Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
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11 марта 2019, 05:28
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Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице
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11 марта 2019, 04:21
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В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
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11 марта 2019, 03:58
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
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14 сентября 2018, 01:23
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«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти
В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике. На соревнованиях выступали спортсмены до 23 лет. Софья Палкина из Тольятти завоевала золотую медаль, отправив снаряд на 65,56 метра, сообщили в региональном минспорта.
Напомним, что первенство России по легкой атлетике проходило в Челябинске …
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9 июля 2018, 04:48
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Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО
В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». …
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17 мая 2018, 05:57
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100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью
Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: …
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14 марта 2018, 01:35
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Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы
В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо. В первый день на татами вышли девять дзюдоистов, представляющих сборную Самарской области. Трое из них завоевали медали.
Бронзовая призерка Первенства России до 23 лет Дилбара кызы Салкарбек стала серебряным призером в весовой категории 57 кг. Воспитанница …
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15 мая 2017, 03:13
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Самарские дзюдоисты завоевали два «золота» на Кубке Европы
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20 мая 2014, 11:29
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Самарские юниоры стали финалистами Кубка Европы
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22 апреля 2013, 03:04
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