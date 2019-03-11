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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Жителей Самарской области попросили в ближайшие два дня быть особенно осторожными и внимательными - ожидается ухудшение погоды. С вечера понедельника, 11 марта, до 19:00 вторника в регионе облачно, местами дождь, гололедица и туман. Специалисты «Приволжского УГМС» прогнозируют южный ветер со 
11 марта 2019, 05:28
Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

В воскресенье, 10 марта, произошла автомобильная авария в Промышленном районе Самары. В 13:35 28-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Ново-Садовой. При повороте налево она не уступила дорогу, ее машина столкнулась с Kia Cerato под управлением 42-летнего водителя. 
11 марта 2019, 04:21
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности 
11 марта 2019, 03:58
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

С 17 по 21 сентября в Самаре в рамках соревнований VolgaCTF встретятся команды со всей России, а также из Белоруссии, Марокко, Австрии, Вьетнама и Тайваня. В рамках лекционной программы выступят независимые эксперты, ведущие сотрудники крупнейших компаний в сфере информационной безопасности, 

14 сентября 2018, 01:23
«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти

«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике. На соревнованиях выступали спортсмены до 23 лет. Софья Палкина из Тольятти завоевала золотую медаль, отправив снаряд на 65,56 метра, сообщили в региональном минспорта.

Напомним, что первенство России по легкой атлетике проходило в Челябинске 

9 июля 2018, 04:48
Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». 

17 мая 2018, 05:57
100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: 
14 марта 2018, 01:35
Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо. В первый день на татами  вышли девять дзюдоистов, представляющих сборную Самарской области. Трое из них завоевали медали.

Бронзовая призерка Первенства России до 23 лет Дилбара кызы Салкарбек стала серебряным призером в весовой категории 57 кг. Воспитанница 

15 мая 2017, 03:13
Самарские дзюдоисты завоевали два «золота» на Кубке Европы

Самарские дзюдоисты завоевали два «золота» на Кубке Европы

Двое самарских спортсменов Дарья Межецкая (на фото) и Ислам Хаметов стали победителями Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. Поединки прошли в Оренбурге 17 и 18 мая.

Межецкая завоевала «золото» в весовой категории 63 кг. В финале самарская 
20 мая 2014, 11:29
Самарские юниоры стали финалистами Кубка Европы

Самарские юниоры стали финалистами Кубка Европы

С 20 по 21 апреля  2013 года в Санкт-Петербурге состоялся Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортсмены нашего региона завоевали следующие награды: Анастасия Павленко - 2 место (тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В.), Анастасия Конкина - 3 

22 апреля 2013, 03:04
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