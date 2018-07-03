2 июля на стадионе «Самара Арена» прошел матч 1\8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Бразилии. Победу в нем одержала южноамериканская команда со счетом 2:0. За игрой наблюдали почти 42 тысячи человек.
В качестве зрителя на самарском стадионе побывал президент FIFA Джанни Инфантино. Он приехал в наш регион уже в четвертый раз. В рамках своего визита Джанни Инфантино встретился с врио губернатора Дмитрием Азаровым. Он отметил, что руководитель FIFA высоко оценил уровень организации игр.
«Ему нравится атмосфера на самарском стадионе и то, что происходит на Фестивале болельщиков FIFA. Это значит, что наш город соответствует самым высоким международным требованиям», - пояснил Дмитрий Азаров.
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