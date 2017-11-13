Самый массовый за последние годы праздник уличного баскетбола состоялся в Самаре. В этот раз он прошел не на традиционном месте - площади Куйбышева, которая в преддверии чемпионата мира по футболу 2018-го года закрыта на ремонт, а на открытой площадке 24-го …