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Материалы по теме:

Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

В Самаре полностью завершен демонтаж временных опор купола стадиона «Самара Арена» (так называемое раскружаливание).

«Он - свободен! Временные опоры купола стадиона «Самара Арена» полностью демонтированы», - сообщила на своей странице в соцсети Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики 
13 ноября 2017, 12:21
Самарские

Самарские "Крылья Советов" продолжают борьбу за возвращение в элиту российского футбола

В очередном поединке их соперником стал клуб "Химки". Дополнительную интригу игре придала персона нынешнего тренера волжан - Андрея Тихонова, который успел поиграть за оба клуба.
От матча с "Химками" во многом зависела судьба гонки за места в Премьер-лиге. Только победа 

13 ноября 2017, 11:43
На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание

На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание

«На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание. Совсем скоро начнётся формирование технологических уровней, включающих в себя систему полива и подогрева», - сообщает генподрядчик строительства ПСО «Казань».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в выходные были вывезены временные поддерживающие опоры 
13 ноября 2017, 11:30
Месси проверил мяч ЧМ-2018 перед матчами в Самаре и других городах

Месси проверил мяч ЧМ-2018 перед матчами в Самаре и других городах

В четверг, 9 ноября, был представлен официальный мяч, которым будут играть участники ЧМ-2018. Напомним, организаторами матчей выбраны 11 городов России, в том числе Самара.

Новый мяч ЧМ-2018 под названием Telstar 18 создан с привлечением новейших технологий и отличается новой конструкцией панелей, 

10 ноября 2017, 11:47
СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
Как отмечается, в ряде крупнейших вузов ознакомились с предписанием убрать 

10 ноября 2017, 10:02
«Крылья Советов» проиграли в Томске

«Крылья Советов» проиграли в Томске

В среду, 8 ноября, футболисты «Крыльев Советов» на выезде провели матч 22-го тура первенства ФНЛ. Самарцы в Томске встретились с местным клубом «Томь».

Единственный гол в игре – в ворота «КС» - был забит на 21-й минуте. Евгений Конюхов пропустил мяч, 

8 ноября 2017, 05:43
Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

На загрузку стадиона «Самара Арена» после ЧМ-2018 будут влиять успехи самарской команды «Крылья Советов», отметил врио губернатора 63-го региона Дмитрий Азаров во время встречи с главой Минспорта РФ.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Дмитрий Азаров и министр спорта России Павел 
3 ноября 2017, 04:00
Свободный доступ: Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать стадионы

Свободный доступ: Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать стадионы

Со следующего года женщины в Саудовской Аравии получат возможность посещать спортивные мероприятия в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, рассказывает Arab News. Для этого главные стадионы трех городов должны быть переоборудованы.
По словам авторов новой для этой страны инициативы, болельщиц будут ждать 

30 октября 2017, 10:08
В США самарский гребец завоевал серебро чемпионата мира

В США самарский гребец завоевал серебро чемпионата мира

Чемпионат мира по академической гребле завершился в США. Он проходил в городе Сарасота, штат Флорида. Самарец Максим Телицын выступал за сборную России в мужской безрульной четверке легкого веса. Всего участвовало более 900 гребцов из разных стран. По ходу финальной гонки российские 

2 октября 2017, 09:06
Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

В первом туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новокуйбышевская «Нова» обыграла «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 2:3. Самым результативным игроком матча и «Новы» стал Романас Шкулявичус — 35 очков. Следующий матч команда проведет в Самаре. 17 

12 сентября 2017, 10:06
Самый массовый праздник уличного баскетбола состоялся в Самаре

Самый массовый праздник уличного баскетбола состоялся в Самаре

Самый массовый за последние годы праздник уличного баскетбола состоялся в Самаре. В этот раз он прошел не на традиционном месте - площади Куйбышева, которая в преддверии чемпионата мира по футболу 2018-го года закрыта на ремонт, а на открытой площадке 24-го 

4 сентября 2017, 12:39
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