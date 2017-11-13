К старту мирового футбольного первенства в Северной столице создадут вытрезвители. О том, что питерские власти намерены направить на это средства, информирует телеканал «78» со ссылкой на губернатора.
Подобные пункты могут заработать в каждом городском районе. Об этом Георгий Полтавченко заявил на межведомственном совещании в Смольном. Как отмечается, с местами для будущих специфических учреждений ясность появится к середине декабря. По словам Полтавченко, этим путем в городе на Неве будут бороться с ростом числа злодеяний, которые совершаются под воздействием горячительных напитков. Представляется, что эта тема может приобрести особую актуальность именно в дни проведения мундиаля.
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Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор
В Самаре полностью завершен демонтаж временных опор купола стадиона «Самара Арена» (так называемое раскружаливание).
«Он - свободен! Временные опоры купола стадиона «Самара Арена» полностью демонтированы», - сообщила на своей странице в соцсети Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики …
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13 ноября 2017, 12:21
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Самарские "Крылья Советов" продолжают борьбу за возвращение в элиту российского футбола
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13 ноября 2017, 11:43
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На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание
«На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание. Совсем скоро начнётся формирование технологических уровней, включающих в себя систему полива и подогрева», - сообщает генподрядчик строительства ПСО «Казань».
Как уже сообщала «ТЕРРА», в выходные были вывезены временные поддерживающие опоры …
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13 ноября 2017, 11:30
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Месси проверил мяч ЧМ-2018 перед матчами в Самаре и других городах
В четверг, 9 ноября, был представлен официальный мяч, которым будут играть участники ЧМ-2018. Напомним, организаторами матчей выбраны 11 городов России, в том числе Самара.
Новый мяч ЧМ-2018 под названием Telstar 18 создан с привлечением новейших технологий и отличается новой конструкцией панелей, …
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10 ноября 2017, 11:47
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СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18
Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
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10 ноября 2017, 10:02
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«Крылья Советов» проиграли в Томске
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8 ноября 2017, 05:43
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Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»
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3 ноября 2017, 04:00
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Свободный доступ: Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать стадионы
Со следующего года женщины в Саудовской Аравии получат возможность посещать спортивные мероприятия в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, рассказывает Arab News. Для этого главные стадионы трех городов должны быть переоборудованы.
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30 октября 2017, 10:08
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В США самарский гребец завоевал серебро чемпионата мира
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2 октября 2017, 09:06
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Волейболисты «Новы» начали сезон с победы
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12 сентября 2017, 10:06
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Самый массовый праздник уличного баскетбола состоялся в Самаре
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4 сентября 2017, 12:39