Коллектив американских исследователей экспериментальным путем установил, что физическая активность высвобождает белок RbAp48, тормозящий появление старческого слабоумия. Рассказ об этом содержится на страницах New Scientist.
Как поясняют заокеанские исследователи, RbAp48 принимает участие в формировании хроматина — комплекса ДНК, РНК и иных белков. Уже доказано, что снижение объема RbAp48 в гиппокампе мозга является считается главной причиной потери памяти в пожилом возрасте. Опыты показали: подавление гена, отвечающего за соединение, приводит к спаду когнитивных способностей молодых грызунов аналогично процессу, проходящему у их возрастных сородичей.
Ученые оценили уровни матричных РНК, являющихся продуктами 23 тысяч генов в мозговых тканях у людей. Специалисты уточнили: исследуемые образцы тканей были взяты у восьми трупов, принадлежавших представителям разных возрастных категорий. Как выяснилось, с годами активность гена RbAp48 идет на спад.
Как убедились ученые, пробежки на свежем воздухе, тренировки в фитнес-центрах и прочие виды физической активности влекут высвобождение белка из костной ткани. Это дает возможность обратить процесс возрастной потери памяти.
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