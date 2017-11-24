Исследование: Физические нагрузки помогают улучшить зрение Ученые из Соединенных Штатов рассказали о связи между занятиями спортом и зрением. По их наблюдениям, умеренная физическая нагрузка позволяет улучшить зрение, а интенсивные занятия не окажут такого влияния.

В серии экспериментов были задействованы 18 добровольцев. Как выяснилось, наиболее эффективное действие …