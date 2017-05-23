Международная группа специалистов в результате недавних исследований определила самые эффективные физические упражнения, которые оказывают положительное влияние на человеческий мозг. К ним были причислены аэробные нагрузки средней интенсивности.
По словам ученых, прежде всего это бег, ходьба, танцы, плавание и теннис. Подобные занятия не считаются сложными, но в то же время и щадящими их назвать нельзя. Такая интенсивность хорошо действует как на общее физическое состояние, так и на функции мозга. Кроме того, эти упражнения улучшают настроение.
Чтобы занятия пошли на пользу, нужно стараться уделять им каждый день по 30-45 минут. Вскоре человек поймет, что он стал лучше переносить стрессовые ситуации, а также отметит у себя другие положительные симптомы.
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