Ученые: Вибрации всего тела могут заменить тяжелые физические нагрузки Ученые выяснили в процессе экспериментов, что вибрации всего тела (WBV) могут оказаться столь же эффективными, как физические упражнения. О результатах недавних исследований рассказывает издание Endocrinolog.

Как отмечают специалисты, WBV – это незамысловатые упражнения, которые выполняются в положениях сидя, стоя и …